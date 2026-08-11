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En tierra lejana | 10 de agosto

La peor noticia para Nare: Alya le confirma que Özkan ha muerto

El destino golpea de lleno a Nare cuando menos lo esperaba. Al ver que la habitación de Özkan está vacía, la joven entra en pánico hasta que Alya le confirma la tragedia: su marido ha fallecido.

La peor noticia para Nare: Alya le confirma que Özkan ha muerto

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Nare ha acudido al hospital para llevarse a Özkan a casa, pero nada más llegar ha notado que algo no iba bien. Al comprobar que no estaba en su habitación, ha preguntado una y otra vez dónde lo habían llevado.

Sin embargo, nadie ha sido capaz de responderle. Poco después, Alya, Cihan y Sadakat han llegado y, al ver el estado de angustia de Nare, la doctora ha intentado que se sentara antes de darle la noticia.

Finalmente, Alya le ha explicado que el estado de Özkan empeoró de forma repentina y que, pese a los esfuerzos de los médicos, no pudieron salvarle. "Tenía un coágulo. Su corazón no ha resistido. Özkan nos ha dejado", le ha confesado.

La noticia ha dejado destrozada a Nare, que jamás imaginó que aquella visita al hospital acabaría convirtiéndose en el momento más doloroso de su vida. ¿Cómo afrontará Nare la muerte de Özkan?

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