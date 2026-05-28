Alya toma una decisión definitiva con Cihan y Mine

El último capítulo de En tierra lejana, deja uno de los momentos más delicados para sus protagonistas después de que Alya decida citar a Cihan y Mine para firmar el divorcio.

La situación provoca un fuerte impacto emocional entre los personajes y marca un nuevo giro en la historia. La escena confirma el distanciamiento entre Alya y Cihan en uno de los episodios más intensos de la ficción.

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