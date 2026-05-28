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EN TIERRA LEJANA
Alya toma una decisión definitiva con Cihan y Mine
La tensión estalla en la serie turca cuando Alya reúne a Cihan y Mine para dar un paso que cambia por completo la relación entre los protagonistas.
El último capítulo de En tierra lejana, deja uno de los momentos más delicados para sus protagonistas después de que Alya decida citar a Cihan y Mine para firmar el divorcio.
La situación provoca un fuerte impacto emocional entre los personajes y marca un nuevo giro en la historia. La escena confirma el distanciamiento entre Alya y Cihan en uno de los episodios más intensos de la ficción.
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