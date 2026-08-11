Capítulo 623
¡Da la cara por Eduardo! Manuela miente a don Damián para proteger a su amigo
El chófer se ausenta del trabajo por ir a va a buscar a Roque sin darse cuenta de que tenía que llevar al patriarca a Madrid.
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La hora de la reunión con Floral se acerca y Damián no encuentra a Eduardo, con quien había quedado para que le llevase a Madrid.
Don Damián ha preguntado a Manuela si sabe dónde se encuentra Eduardo. La gobernanta, con la intención de ayudar a su amigo, le ha explicado que la culpa de que Eduardo no esté es suya, porque le ha mandado a hacer un recado.
Aunque realmente, Eduardo ha estado tan preocupado por su distanciamiento con Roque que se ha olvidado de su labor como chofer por ir a buscar a su hijo a Talavera.
Damián no se ha creído la excusa de Manuela, pero le ha asegurado que seguirán esa conversación más tarde. El patriarca se ha ido muy enfadado y ha tenido que llamar a un taxi para no perderse su reunión.
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