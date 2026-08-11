Marta, sin palabras al descubrir que… ¡Bianca va a utilizar el piso de Fina como su taller de pintura!

Marta y Fina no están pasando por su mejor momento. La herencia de Pelayo ha provocado una nueva discusión entre ellas.

La fotógrafa no quiere ni una peseta de esa herencia mientras Marta cree que podrían invertir ese dinero para algo que les haga felices.

Marta va al piso de Fina para intentar solucionar las cosas, cuando Fina le dice que tiene que contarle algo. Sin embargo, Marta no le deja hablar y es ella quien toma las riendas de la conversación.

Marta y Fina vuelven a discutir sobre qué hacer con la herencia de Pelayo cuando alguien intenta abrir la puerta del piso de la hija de Isidro.

Marta se queda muy sorprendida… ¡Es Bianca! ¿Por qué tiene llaves de su piso?

“Esto es lo que intentaba contarte”, le dice Fina a Marta diciéndole que le ha ofrecido su piso a la argentina ya que necesita un lugar poder trabajar. ¡Marta se queda en shock!

La De la Reina se marcha de allí sin entender nada, pero muy dolida con la actitud de Fina... ¿Qué pasará ahora?, ¿nuestras #Mafin podrán reconciliarse?

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