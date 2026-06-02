Publicidad
EN TIERRA LEJANA
Cihan toma una decisión drástica para frenar su divorcio con Alya
La tensión aumenta cuando Cihan interviene para impedir que el proceso de divorcio siga adelante. Mientras tanto, Alya se enfrenta a una situación cada vez más complicada sin apenas apoyos a su alrededor.
Alya atraviesa uno de los momentos más difíciles desde que inició su intención de separarse. La joven comprueba cómo los movimientos de Cihan complican sus planes y refuerzan el aislamiento al que se enfrenta dentro de su entorno.
Lejos de encontrar respaldo, Alya ve cómo nadie se atreve a posicionarse en su defensa. La estrategia de Cihan gana peso y deja a la protagonista en una situación límite, marcada por la incertidumbre y la falta de aliados En tierra lejana.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas