CAPÍTULO 98
Abidin emociona a Ferit al agradecerle que adopte a un niño del orfanato: "Hoy curas la herida del niño que fui"
La decisión de Ferit y Seyran ha tocado la fibra más sensible de Abidin. El joven, que creció en un orfanato, no ha podido evitar emocionarse al imaginar que otro niño podrá tener, por fin, la familia con la que él siempre soñó.
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Después de enterarse de que Ferit y Seyran han iniciado el proceso para adoptar a un niño, Abidin no ha podido contener las lágrimas.
El joven ha confesado a su primo que la noticia lo ha transportado de inmediato al orfanato donde pasó toda su infancia. "Pensé en los padres a quienes miraba con mi mejor sonrisa, lleno de esperanza, deseando que alguno me eligiera", le ha explicado emocionado.
Abidin también ha recordado todos los sueños que tenía cuando era pequeño. Imaginaba cómo sería tener una casa, una habitación propia, una madre que le preparara la comida o un padre que lo ayudara con los deberes. Incluso soñaba con cosas tan sencillas como que lo regañaran por llegar tarde a casa.
Sin embargo, esos sueños siempre terminaban rompiéndose. "Siempre se marchaban", le ha confesado a Ferit, recordando cómo una familia tras otra abandonaba el orfanato sin llevárselo con ellos.
Entonces, Abidin ha comprendido el verdadero significado de la decisión de su primo. "Esos niños siempre están esperando. Se preguntan si por fin ha llegado el momento de irse", le ha dicho.
Conmovido por sus palabras, Ferit ha entendido mejor que nunca la importancia del paso que él y Seyran están a punto de dar: hacer realidad el sueño que miles de niños esperan cada día desde un orfanato.
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