Mejores momentos | Capítulo 16

Laura y Mariví dan con el hombre que compró los cuadros a Octavio… ¿conseguirán contactar con él?

Ambas han revisado los álbumes familiares y han conseguido recordar el nombre del hombre que podría cambiar el rumbo de su investigación.

Laura y Mariví dan con el hombre que compró los cuadros a Octavio… ¿conseguirán contactar con él?

Mientras Mariví visitaba a César en el hospital, la mujer le contó alguno de los mejores momentos que vivió de la mano de Octavio antes de que su relación terminase el mismo día de su boda, incluidos la venta de la colección de cuadros que le permitió comprar su primer hotel.

César y Laura se han aferrado a ese recuerdo como a un clavo ardiendo, y la abogada se ha juntado con la madre de Álvaro para descubrir cuál podría ser el nombre del misterioso y estrafalario hombre que se hizo con la valiosa colección.

Rebuscando entre los álbumes, Laura se ha quedado sorprendida con la belleza de la mujer de la época, y mientras admiraba una de las joyas que llevaba puesta en las fotos, el nombre del misterioso hombre ha aparecido.

“Atheneo Zaripoulus”, ha afirmado triunfante Mariví. Laura no ha tardado en contarle toda la información a su jefe y a Humberto… ¿cuál será su próximo paso?

Amanda ha pasado por un infierno desde que César resultase herido en un tiroteo. Laura le culpa a ella y la denuncia ante la policía: hay pruebas de que ella citó al mexicano en el lugar de los hechos, pero ella no sabe nada de eso.

