Amanda ha pasado por un infierno desde que César resultase herido en un tiroteo. Laura le culpa a ella y la denuncia ante la policía: hay pruebas de que ella citó al mexicano en el lugar de los hechos, pero ella no sabe nada de eso.

César se recupera de sus heridas y Amanda le pide que le cuenta la verdad: “Sé que eres el hijo de Roberto Hurtado"

Milagrosamente, César se recupera de sus heridas, y cuando Amanda haya algo de paz dentro de sí misma, decide ir a visitarle. Estrella reconoce a Octavio y le llama asesino, Laura le confiesa que los Oramas son los culpables de todo lo mal que le ha pasado al mexicano... Todo hace pensar a Amanda, y sus investigaciones dan sus frutos.

Amanda llega al hospital buscando a César y Laura la planta cara

La joven Oramas ha descubierto que César no se apellida realmente Bravo. Sabe que es hijo de Roberto Hurtado, el hombre que murió en extrañas circunstancias y que fue arrojado por un acantilado.

“Ya sé quién eres”, le dice Amanda, tras tanto misterio que el mexicano se preocupaba por mantener alrededor de él. Por ello, le pide que no vuelva a marearle, y que le confiese toda la verdad. ¿Confiará César en Amanda para contarle toda su historia?

“Siento que papá oculta algo”: Amanda, dispuesta a descubrir qué une a Octavio con el padre de César, el jueves en La Encrucijada

Octavio Oramas
Octavio detiene el interrogatorio de la policía a Amanda: “Si alguien quiere ir contra mi hija, antes tendrá que ir contra mí”

Amanda llega al hospital buscando a César y Laura la planta cara: “Está a punto de morir por tu culpa”

“¡Le han disparado!”: Laura y Humberto encuentran al borde de la muerte a César y llaman a una ambulancia

Han llegado justo a tiempo, pero la vida de César pende de un hilo. Mientras, la noticia del tiroteo llega a oídos de Octavio.

