Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 16

¡Álvaro confiesa! Octavio Oramas descubre que fue él quien intentó asesinar a César

Tras analizar la escena y observar el extraño comportamiento de su exyerno, al empresario no le ha cabido duda de que es él el responsable de los disparos.

¡Álvaro confiesa! Octavio Oramas descubre que fue él quien intentó asesinar a César

Publicidad

Méndez y Octavio se han reunido para hablar sobre los misteriosos disparos a César y quién podría estar tras el extraño caso. Al escuchar que ambos comentaban lo sucedido, Álvaro no ha aguantado más la presión, y con una excusa barata y preso de los nervios, se ha marchado rápidamente. Y ahí Octavio lo ha entendido todo.

Cuando Méndez se ha marchado, Octavio le ha hecho pasar para que le explicase qué es lo que estaba sucediendo, pero sobre todo para reprocharle su comportamiento: “¿No te ha servido para nada tenerme de mentor?”, ha preguntado decepcionado.

“Nunca, jamás hay que mancharse las manos”, afirmando que él estaba “pringado de los pies a la cabeza”. Y aunque Álvaro ha intentado negarlo todo, no ha sido capaz de ocultar la verdad: sabe que Octavio le ha pillado de lleno.

¿Qué ocurrirá ahora con él? ¿Irá a la cárcel? ¿Logrará librarse gracias a la ayuda de su jefe?

El tenso enfrentamiento de César con Amanda: “¿Estabas interrogando a mi madre para sacarle información?”

El tenso enfrentamiento de César con Amanda: “¿Estabas interrogando a mi madre para sacarle información?”
Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

César dispuesto a todo para reconquistar a Amanda: “No sabía que se podía sentir lo que hoy siento por ti”

César dispuesto a todo para reconquistar a Amanda: “No sabía que se podía sentir lo que hoy siento por ti”

Laura y Mariví dan con el hombre que compró los cuadros a Octavio… ¿conseguirán contactar con él?

Laura y Mariví dan con el hombre que compró los cuadros a Octavio… ¿conseguirán contactar con él?

¡Álvaro confiesa! Octavio Oramas descubre que fue él quien intentó asesinar a César

¡Álvaro confiesa! Octavio Oramas descubre que fue él quien intentó asesinar a César

Kevin intenta consolar a Amanda mientras apaciguan a Estrella
Mejores momentos | Capítulo 16

“Va a estar todo bien”: Kevin intenta consolar a Amanda mientras apaciguan a Estrella

“Le robó la historia personal a mi padre”: César le cuenta toda la verdad a Amanda sobre Octavio Oramas
Mejores momentos | Capítulo 16

“Le robó la historia personal a mi padre”: César le cuenta toda la verdad a Amanda sobre Octavio Oramas

César se recupera de sus heridas y Amanda le pide que le cuenta la verdad: “Sé que eres el hijo de Roberto Hurtado"
Mejores momentos | Capítulo 15

César se recupera de sus heridas y Amanda le pide que le cuenta la verdad: “Sé que eres el hijo de Roberto Hurtado

Amanda ha pasado por un infierno desde que César resultase herido en un tiroteo. Laura le culpa a ella y la denuncia ante la policía: hay pruebas de que ella citó al mexicano en el lugar de los hechos, pero ella no sabe nada de eso.

Nando y Álvaro, ‘condenados’ a trabajar juntos: ¡le pide ser su abogado tras ser detenido!
Mejores momentos | Capítulo 15

Nando y Álvaro, ‘condenados’ a trabajar juntos: ¡le pide ser su abogado tras ser detenido!

El exconvicto vuelve a estar entre rejas tras la denuncia de Julia, y decide llamar a Álvaro para que le defienda.

La decisión más valiente de Julia: denuncia a Nando y es detenido por violencia de género

La decisión más valiente de Julia: denuncia a Nando y es detenido por violencia de género

Octavio detiene el interrogatorio de la policía a Amanda

Octavio detiene el interrogatorio de la policía a Amanda: “Si alguien quiere ir contra mi hija, antes tendrá que ir contra mí”

Amanda llega al hospital buscando a César y Laura la planta cara

Amanda llega al hospital buscando a César y Laura la planta cara: “Está a punto de morir por tu culpa”

Publicidad