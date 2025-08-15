¡Álvaro confiesa! Octavio Oramas descubre que fue él quien intentó asesinar a César

Méndez y Octavio se han reunido para hablar sobre los misteriosos disparos a César y quién podría estar tras el extraño caso. Al escuchar que ambos comentaban lo sucedido, Álvaro no ha aguantado más la presión, y con una excusa barata y preso de los nervios, se ha marchado rápidamente. Y ahí Octavio lo ha entendido todo.

Cuando Méndez se ha marchado, Octavio le ha hecho pasar para que le explicase qué es lo que estaba sucediendo, pero sobre todo para reprocharle su comportamiento: “¿No te ha servido para nada tenerme de mentor?”, ha preguntado decepcionado.

“Nunca, jamás hay que mancharse las manos”, afirmando que él estaba “pringado de los pies a la cabeza”. Y aunque Álvaro ha intentado negarlo todo, no ha sido capaz de ocultar la verdad: sabe que Octavio le ha pillado de lleno.

¿Qué ocurrirá ahora con él? ¿Irá a la cárcel? ¿Logrará librarse gracias a la ayuda de su jefe?