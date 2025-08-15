Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 15

Nando y Álvaro, ‘condenados’ a trabajar juntos: ¡le pide ser su abogado tras ser detenido!

El exconvicto vuelve a estar entre rejas tras la denuncia de Julia, y decide llamar a Álvaro para que le defienda.

Nando y Álvaro, ‘condenados’ a trabajar juntos: ¡le pide ser su abogado tras ser detenido!
  • [[LINK:INTERNO|||Article|||689494c8026bb0e4abe78c1f|||Álvaro propone un acuerdo a Nando que podría cambiar su destino… ¿de qué se tratará?]]

Publicidad

Julián López
Publicado:

A Álvaro se le juntan los problemas. Pagó a Nando una fortuna para que se deshiciera de César, con la esperanza de que el exconvicto abandonase Oramas, así el abogado mataba dos pájaros de un tiro. Pero César ha sobrevivido y, para colmo, Nando ha sido detenido por malos tratos, denunciado por Julia.

La decisión más valiente de Julia: denuncia a Nando y es detenido por violencia de género

Álvaro va conduciendo cuando recibe una misteriosa llamada. Es Nando, y le llama desde el cuartel. “Necesito un abogado, me han detenido por violencia de género”, le dice el exconvicto.

Álvaro no sale de su asombro, preguntándose, de todos los abogados, por qué a él. Intenta quitarse de encima a Nando, recomendándole alguna de sus compañeras del bufete, pero Nando lo quiere a él.

Álvaro no cree que sea una buena idea, teniendo en cuenta que han trabajado hace poco juntos, pero para Nando eso es una ventaja, “ya hay confianza” entre ellos. Barahona asume el caso de Nando y tendrá que defenderle. ¡En menudo lío se ha metido!

Octavio Oramas y Roberto Millán tienden una trampa a César y Laura… ¿caerán en ella?

Octavio Oramas y Roberto Millán tienden una trampa a César y Laura… ¿caerán en ella?
Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Nando y Álvaro, ‘condenados’ a trabajar juntos: ¡le pide ser su abogado tras ser detenido!

Nando y Álvaro, ‘condenados’ a trabajar juntos: ¡le pide ser su abogado tras ser detenido!

La decisión más valiente de Julia: denuncia a Nando y es detenido por violencia de género

La decisión más valiente de Julia: denuncia a Nando y es detenido por violencia de género

Octavio detiene el interrogatorio de la policía a Amanda

Octavio detiene el interrogatorio de la policía a Amanda: “Si alguien quiere ir contra mi hija, antes tendrá que ir contra mí”

Amanda llega al hospital buscando a César y Laura la planta cara
Mejores momentos | Capítulo 15

Amanda llega al hospital buscando a César y Laura la planta cara: “Está a punto de morir por tu culpa”

Laura y Humberto encuentran al borde de la muerte a César y llaman a una ambulancia
Mejores momentos | Capítulo 15

“¡Le han disparado!”: Laura y Humberto encuentran al borde de la muerte a César y llaman a una ambulancia

Pelin se instala en la mansión y Nükhet mueve ficha con un golpe maestro en el próximo capítulo
Una nueva vida

Pelin se instala en la mansión y Nükhet mueve ficha con un golpe maestro en el próximo capítulo

La llegada de Pelin agita la mansión mientras Nükhet sorprende con una jugada inesperada. Este domingo, a las 22.00 horas, nuevo capitulazo.

Capítulo 372 de Sueños de libertad; 14 de agosto: Luz se da cuenta de la gran conexión que existe entre Luis y Cristina
Resumen

Capítulo 372 de Sueños de libertad; 14 de agosto: Luz se da cuenta de la gran conexión que existe entre Luis y Cristina

La doctora ve que su marido está pasando más tiempo con Cristina que con ella y eso le incomoda. ¿Estará empezando a ponerse celosa?

Andrés, sin palabras tras la confesión de María: “Esta mañana he visto a Gabriel salir del cuarto de Begoña”

Andrés, sin palabras tras la confesión de María: “Esta mañana he visto a Gabriel salir del cuarto de Begoña”

¡Tensión en la colonia!: Tasio, manipulado por Gabriel, se enfrenta a Andrés

¡Tensión en la colonia!: Tasio, manipulado por Gabriel, se enfrenta a Andrés

Irene acompaña a Cristina al encuentro con su padre biológico, pero José no aparece

Irene acompaña a Cristina al encuentro con su padre biológico, pero José no aparece

Publicidad