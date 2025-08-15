Nando y Álvaro, ‘condenados’ a trabajar juntos: ¡le pide ser su abogado tras ser detenido!

A Álvaro se le juntan los problemas. Pagó a Nando una fortuna para que se deshiciera de César, con la esperanza de que el exconvicto abandonase Oramas, así el abogado mataba dos pájaros de un tiro. Pero César ha sobrevivido y, para colmo, Nando ha sido detenido por malos tratos, denunciado por Julia.

Álvaro va conduciendo cuando recibe una misteriosa llamada. Es Nando, y le llama desde el cuartel. “Necesito un abogado, me han detenido por violencia de género”, le dice el exconvicto.

Álvaro no sale de su asombro, preguntándose, de todos los abogados, por qué a él. Intenta quitarse de encima a Nando, recomendándole alguna de sus compañeras del bufete, pero Nando lo quiere a él.

Álvaro no cree que sea una buena idea, teniendo en cuenta que han trabajado hace poco juntos, pero para Nando eso es una ventaja, “ya hay confianza” entre ellos. Barahona asume el caso de Nando y tendrá que defenderle. ¡En menudo lío se ha metido!