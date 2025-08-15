Antena 3 LogoAntena3
“Va a estar todo bien”: Kevin intenta consolar a Amanda mientras apaciguan a Estrella

La hija de Octavio ha acudido a la casa del mexicano para consolar a la anciana y asegurarse de que está todo bien.

Estos días Amanda está viviendo una montaña rusa de emociones: no solo le ha mentido el hombre del que estaba enamorada, sino que parece que hasta su propio padre no es quién dice ser.

“Le robó la historia personal a mi padre”: César le cuenta toda la verdad a Amanda sobre Octavio Oramas

Pero algo tiene claro, y es que no puede dejar sola a Estrella sabiendo que César aún se encuentra en el hospital. La mujer no comerá ni dormirá hasta que su hijo vuelva a casa, y parece que solamente se fía de ella.

Por eso ha acudido a la casa del mexicano, tranquilizando a la anciana y asegurándose de que al menos duerma algo. Consumida por el cansancio, Amanda ha decidió quedarse a dormir en la casa, y Kevin ha querido mostrarle su apoyo.

“Va a ir todo bien”, le ha consolado, sabiendo que la mujer no está pasando por su mejor momento. ¿Qué decisión tomará Amanda cuando César se recupere al completo?

