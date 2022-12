Avance del próximo capítulo de 'Tierra Amarga': Züleyha le reprocha a Mehmet su extraño comportamiento, ¿romperá con él?

En el próximo capítulo de 'Tierra Amarga' veremos como Züleyha está harta del comportamiento de Mehmet. Siempre misterioso, con viajes que no le cuenta... ¡Y no puede más! Ha empezado a desconfiar de él seriamente, y no sabe si podrá mantener una relación con alguien así. ¡Ambos vuelven a discutir! ¿Qué pasará? ¿Le dejará?

En el capítulo de hoy hemos visto como Betül y Züleyha han tenido una fuerte pelea. La hija de Sermin ha ido hecha una fiera a la mansión a reprocharle la demanda que ha interpuesto contra ella... ¡Por estafa! Ha perdido los nervios y ha gritado tanto a Züleyha como a Lütfiye, por lo que la joven ha terminado por darle un bofetón para que se marchara. ¡Betül ha jurado que la mataría! ¿Qué pasará?

Por otro lado, Züleyha ha empezado a dudar seriamente de Mehmet, cree que oculta algo. Y así se lo ha dicho a Fikret, quien llevaba meses advirtiéndole de lo sucedido. ¡Fikret va a investigar a Mehmet! Va a llegar al fondo del asunto, está muy contento de que la joven le haya pedido ayuda... ¿Qué pasará?

