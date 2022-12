Fikret consigue lo que tanto ansiaba, Züleyha le da la razón sobre Mehmet: "Creo que oculta algo"

Züleyha ha comenzado a sospechar de Mehmet. Desde la bomba que le pusieron en el coche, el misterioso viaje a Ankara del que no le ha dicho nada... ¡La joven no entiende!

Por ello, ha empezado a sospechar que lo que Fikret lleva meses diciéndole, es verdad: Mehmet oculta algo. Pero la cuestión para Züleyha, es el qué. ¿Qué oculta Mehmet?

La joven ha ido a ver a Fikret, a pesar de que él no quiere hablar mucho con ella. El joven ha cortado su relación con ella por Mehmet. No quiere ver como él la engaña a ella, él está convencido de que algo pasa con Mehmet. No es trigo limpio.

Züleyha le ha explicado que el comportamiento de Mehmet de los últimos días le ha hecho dudar y no se siente segura con él: "Creo que oculta algo". Fikret se ha alegrado mucho de la sinceridad de la joven. Él llevaba mucho tiempo tratando de que abriera los ojos y por fin lo ha hecho. Ahora, Züleyha le ha pedido si puede investigar a Mehmet un poco más, y él, por supuesto ha aceptado.

¿Qué va a pasar ahora? ¿Logrará Fikret demostrar que Mehmet es Hakan?