Avance del próximo capítulo de ‘Tierra Amarga’: Çetin, desesperado, le pide a la policía que atrapen al culpable

En el próximo capítulo de ‘Tierra Amarga’ veremos a Çetin destrozado… ¡Aun no sabe si Gülten sobrevivirá! El fiscal le ha dicho que no ha habido ninguna novedad, están esperando a que su mujer despierte para identificar el modelo de coche del autor del crimen. Pero Çetin, lleno de rabia, no sabe si Gülten despertará… ¿Qué pasa si no sobrevive a la operación? ¿Lograrán dar con el culpable?

En el capítulo de hoy de 'Tierra Amarga' hemos sido testigos del juego de...¡Betül¡ La joven les ha robado a los Keskin la cinta de Fikret y le ha confesado a Abdülkadir sabe toda la verdad sobre Hakan Gümüşoğlu! . ¿Cómo ha logrado averiguar su secreto? Por su parte, Abdülkadir ha intentado amenazarla, pero parece que no puede hacer nada contra Betül porque tiene todas las papeletas para perder es...¡él! La joven tiene un claro objetivo...¡quiere recuperar su antigua vida y quiere que Abdülkadir le ayude a lograrlo… ¿Cómo lo hará?

También hemos visto a Gaffur despidiéndose de Saniye. El hombre, roto de dolor, ha ido a reconocer el cuerpo de su mujer a la morgue sin poder creerse que no volverá a verla nunca más. ¡Qué momento tan duro! Saniye fue atropellada junto con Gülten y murió en el acto.

¡No te pierdas 'Tierra Amarga' de lunes a viernes a las 18:00 en Antena 3! ¡Y adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM!