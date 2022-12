Betül chantajea a Abdülkadir… ¡Le revela que conoce la verdad sobre Hakan Gümüşoğlu!

Betül vuelve a tener la sartén por el mango. La joven les ha robado a los Keskin la cinta de Fikret y ha intentado inculparle enviándosela al fiscal… Y ahora, le ha confesado a Abdülkadir un secreto bien guardado… ¡Sabe toda la verdad sobre Hakan Gümüşoğlu!

Él se ha quedado en shock. ¿Cómo ha averiguado todo la joven?

Además, Betül, lejos de achantarse, ha ido al despacho del hombre para negociar con él. Si no quiere que se sepa toda la verdad sobre Hakan y sus negocios con él, debe hacerla caso… ¡Abdülkadir no da crédito! Su ex socia se la ha jugado muy bien. Y le tiene contra las cuerdas, conoce todos sus secretos… ¿Qué va a hacer ahora?

Aunque Abdülkadir ha intentado amenazarla, ella le ha explicado que tiene un as bajo la manga, así que no debe intentar hacerla nada… ¡Quiere recuperar su antigua vida! Y quiere que sea Abdülkadir quien le ayude a lograrlo… ¿Cómo lo hará?