Xenia Tostado desvela los secretos de Beatriz tras la muerte de Álvaro en Sueños de libertad: “Va a caer quien tenga que caer”

Álvaro ha vivido uno de los finales más trágicos Sueños de libertad. Tras un robo y un secuestro de película, en el que Juanito ha sido el rehén, el camionero ha perdido la vida tras ser disparado por Beatriz en un intento de rescatar al bebé de Begoña.

Tras este acto de impulsividad, el cadáver del camionero fue descubierto por la Guardia Civil y una pista clave provocó que Gabriel sospechara que Beatriz era la responsable de este crimen.

A la niñera de Juanito no le quedó más remedio que confesar la verdad al director de la fábrica, no sin antes avisarle de ella podría destrozar su vida si se le ocurriera contarles la verdad a las autoridades.

Hemos hablado con Xenia Tostado, la actriz que se mete en la piel de Beatriz en la ficción y nos ha contado todo sobre este episodio que dejó en vilo a los fans de la serie más vista de la televisión.

"No quería hacerlo, pero no tiene problemas si Juanito está en peligro"

La intérprete define la relación de Álvaro y Beatriz como una “relación comercial”. Y es que, surge de la necesidad de ayudarse entre ambos: “Cuando le deja de interesar, termina de la peor manera”.

En el afán de la niñera por librarse de Álvaro, idea un robo en la casa de Begoña, ¡que termina en el secuestro de Juanito! Tal y como asegura Xenia Tostado: “para Beatriz, Juanito es su hijo y se vuelve loca cuando lo descubre”.

La actriz desvela que esta situación lleva a Beatriz al límite y, con tal de salvar la vida del bebé, acaba protagonizando uno de los momentos más inquietantes de la nueva temporada de Sueños de libertad: “Le acaba disparando y acaba con su vida”.

Sin embargo, también confiesa que, aunque no quería disparar a Álvaro, no se arrepiente de su hazaña y ni siquiera se lo cuestiona “Si Juanito está en peligro, va a caer quien tenga que caer”.

Dale al play para descbrir la entrevista al completo y no te pierdas nada de la serie más vista de la televisión, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3. ¡O adelántate a su emisión con atresplayer!

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