Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 27 de julio

Alya ya no puede ocultarlo: reconoce por primera vez que está enamorada de Cihan

Aunque Alya insiste en que su historia con Cihan no tiene futuro por la memoria de Boran, termina reconociendo a su madre que está enamorada de él.

Alya ya no puede ocultarlo: reconoce por primera vez que está enamorada de Cihan

Alya ya no puede ocultarlo: reconoce por primera vez que está enamorada de Cihan

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Después de todo lo ocurrido, Fikriye ha tenido una conversación muy íntima con su hija. Al verla tan preocupada por Cihan, no ha tardado en decirle: "Estás enamorada de él. Y él también lo está de ti".

Alya ha intentado restarle importancia, pero su madre, conociéndola mejor que nadie, le ha dejado claro que ya no puede seguir engañándose ni ocultando lo que siente. Entonces, ha terminado abriendo su corazón por primera vez. Le ha confesado que nunca podrán estar juntos porque Cihan jamás traicionaría la memoria de su hermano Boran y ella tampoco sería capaz de hacerlo.

La joven le ha recordado el acuerdo al que llegaron: estará con los Albora hasta que desaparezca el peligro que corre Cihan Deniz y, después, se marchará con su hijo para empezar una nueva vida lejos de Mardin.

Pero Fikriye se ha negado a aceptar ese destino. Convencida de que el amor acabará imponiéndose, le ha pedido que deje de luchar contra sus propios sentimientos. "Acepta el amor. Acéptalo ahora o la vida te obligará", le ha dicho.

Antes de terminar la conversación, su madre ha hecho una predicción que podría marcar el futuro de ambos: está convencida de que llegará el día en que Alya y Cihan se confiesen todo lo que sienten. Y cuando eso ocurra, le ha pedido una sola cosa: que se acuerde de sus palabras.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » En tierra lejana » Mejores momentos

Publicidad

Series

Alya ya no puede ocultarlo: reconoce por primera vez que está enamorada de Cihan

Alya ya no puede ocultarlo: reconoce por primera vez que está enamorada de Cihan

¿Halis o Ecmel? Cihan descubre que uno de los dos oculta quién mató a Boran

¿Halis o Ecmel? Cihan descubre que uno de los dos oculta quién mató a Boran

“He vuelto contigo”: el abrazo que pone fin a la pesadilla de Alya y Cihan Deniz

“He vuelto contigo”: el abrazo que pone fin a la pesadilla de Alya y Cihan Deniz

Alya incendia la entrada de la mansión Albora y desafía a Sadakat: "Si no te gusta, márchate tú"
En tierra lejana | 27 de julio

Alya incendia la entrada de la mansión Albora y desafía a Sadakat: "Si no te gusta, márchate tú"

"Nunca te abandonaría": Alya tranquiliza a Cihan Deniz mientras los separan
En tierra lejana | 27 de julio

"Nunca te abandonaría": Alya tranquiliza a Cihan Deniz mientras los separan

Damián rechaza la compra de acciones de la Industrial e intenta un acercamiento con Tasio: “Creo que hacemos un buen equipo”
Capítulo 612

Damián rechaza la compra de acciones de la Industrial e intenta un acercamiento con Tasio: “Creo que hacemos un buen equipo”

El joven se queda sorprendido. No se imaginaba que su padre rechazaría su propuesta.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta, insegura tras conocer a Bianca
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta, insegura tras conocer a Bianca

La De la Reina conoce a la ex Fina protagonizando un extraño momento.

Capítulo 612 de Sueños de libertad; 27 de julio: Paula hace recapacitar a Valentina sobre su madre

Capítulo 612 de Sueños de libertad; 27 de julio: Valentina, ¿dispuesta a perdonar a su madre?

Gabriel revoca su licencia marital, pero se queda sin palabras al descubrir la jugada de Begoña

Gabriel revoca su poder marital, ¡pero se queda de piedra al descubrir que Begoña ya había retirado todo el dinero!

Marta se siente insegura tras la llegada de Bianca, pero Fina intenta poner fin a sus dudas: “No me imagino la vida sin estar contigo”

Marta se siente insegura tras la llegada de Bianca, pero Fina intenta poner fin a sus dudas: “No me imagino la vida sin estar contigo”

Publicidad