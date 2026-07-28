Alya ya no puede ocultarlo: reconoce por primera vez que está enamorada de Cihan

Después de todo lo ocurrido, Fikriye ha tenido una conversación muy íntima con su hija. Al verla tan preocupada por Cihan, no ha tardado en decirle: "Estás enamorada de él. Y él también lo está de ti".

Alya ha intentado restarle importancia, pero su madre, conociéndola mejor que nadie, le ha dejado claro que ya no puede seguir engañándose ni ocultando lo que siente. Entonces, ha terminado abriendo su corazón por primera vez. Le ha confesado que nunca podrán estar juntos porque Cihan jamás traicionaría la memoria de su hermano Boran y ella tampoco sería capaz de hacerlo.

La joven le ha recordado el acuerdo al que llegaron: estará con los Albora hasta que desaparezca el peligro que corre Cihan Deniz y, después, se marchará con su hijo para empezar una nueva vida lejos de Mardin.

Pero Fikriye se ha negado a aceptar ese destino. Convencida de que el amor acabará imponiéndose, le ha pedido que deje de luchar contra sus propios sentimientos. "Acepta el amor. Acéptalo ahora o la vida te obligará", le ha dicho.

Antes de terminar la conversación, su madre ha hecho una predicción que podría marcar el futuro de ambos: está convencida de que llegará el día en que Alya y Cihan se confiesen todo lo que sienten. Y cuando eso ocurra, le ha pedido una sola cosa: que se acuerde de sus palabras.

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