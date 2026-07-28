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Capítulo 96

El ultimátum de la gran señora a Suna tras la locura de Karam: “Sácalos de aquí o acabarán mal”

La convivencia de los Sanli en la mansión Korhan con la gran señora y Karam va a acabar de la peor manera posible.

La gran señora

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Julián López
Julián López
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Kazim y Esme han llegado a la mansión Korhan para quedarse mientras Suna esté retenida allí por la gran señora. Como lleva al hijo de Abidin en el vientre, la gran señora no le deja salir.

La llegada de los Sanli pone a prueba tanto la ferocidad de la gran señora como la valentía de Suna. A pesar de que la gran señora le ha dicho que nos lo quiere en la mansión, Suna la ha desafiado y ha permitido que sus padres se queden, al menos a cenar.

La espera se hace larga, y Kazim pasa el tiempo viendo el teléfono móvil. Karam le acompaña en la sala, y Kazim empieza a buscarle las cosquillas: “Parece que esa gran señora quería más al padre de Abidin que al tuyo”, dice el patriarca de los Sanli, desatando la ira de Karam.

Kazim se defiende sacando una navaja, que no duda en apuntar hacia el hombre, y en su estado de locura, ¡agarra la navaja por el filo! La sangre de Karam mancha el suelo de la mansión, dejando claro que nada ni nadie le da miedo.

Suna llega para intentar intermediar, y al rato aparece la gran señora, que se preocupa por la mano herida de su hijo. La situación se está yendo de las manos, y Suna vuelve a plantarse delante de la gran señora.

“Mantente alejada de mi familia, si les haces daño te destruiré”, le deja claro Suna, pero la gran señora no va a tolerar ninguna falta de respeto. “Quiero quitármelos de encima, no te preocupes, pero no se van. Sácalos de aquí cuanto antes o van a acabar mal”, le amenaza la gran señora.

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