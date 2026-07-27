Damián rechaza la compra de acciones de la Industrial e intenta un acercamiento con Tasio: “Creo que hacemos un buen equipo”

Damián se ha presentado en el hotel donde Tasio se ha trasladado después de marcharse de la casa de los De la Reina.

Su padre ha ido para tratar la propuesta que le hizo su hijo sobre comprar sus acciones de la empresa.

El patriarca de los De la Reina tiene clara su decisión, no quiere que Tasio se marche de la empresa y le ha pedido que se quede.

La idea de Damián es que su hijo y él intenten recuperar la sintonía que han perdido y volver a trabajar juntos.

Tasio se ha sorprendido con la respuesta de su padre y ha accedido a volver a intentarlo.

Las palabras de Damián han animado a Tasio a dar un paso hacia su padre y abrir la mente a nuevas propuestas para mejorar la empresa. ¿Conseguirán arreglar su relación?

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