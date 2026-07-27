Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 612

Damián rechaza la compra de acciones de la Industrial e intenta un acercamiento con Tasio: “Creo que hacemos un buen equipo”

El joven se queda sorprendido. No se imaginaba que su padre rechazaría su propuesta.

Damián rechaza la compra de acciones de la Industrial e intenta un acercamiento con Tasio: “Creo que hacemos un buen equipo”

Publicidad

Damián se ha presentado en el hotel donde Tasio se ha trasladado después de marcharse de la casa de los De la Reina.

Su padre ha ido para tratar la propuesta que le hizo su hijo sobre comprar sus acciones de la empresa.

El patriarca de los De la Reina tiene clara su decisión, no quiere que Tasio se marche de la empresa y le ha pedido que se quede.

La idea de Damián es que su hijo y él intenten recuperar la sintonía que han perdido y volver a trabajar juntos.

Tasio se ha sorprendido con la respuesta de su padre y ha accedido a volver a intentarlo.

Las palabras de Damián han animado a Tasio a dar un paso hacia su padre y abrir la mente a nuevas propuestas para mejorar la empresa. ¿Conseguirán arreglar su relación?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad » Mejores momentos

Publicidad

Series

Damián rechaza la compra de acciones de la Industrial e intenta un acercamiento con Tasio: “Creo que hacemos un buen equipo”

Damián rechaza la compra de acciones de la Industrial e intenta un acercamiento con Tasio: “Creo que hacemos un buen equipo”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta, insegura tras conocer a Bianca

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta, insegura tras conocer a Bianca

Capítulo 612 de Sueños de libertad; 27 de julio: Paula hace recapacitar a Valentina sobre su madre

Capítulo 612 de Sueños de libertad; 27 de julio: Valentina, ¿dispuesta a perdonar a su madre?

Gabriel revoca su licencia marital, pero se queda sin palabras al descubrir la jugada de Begoña
Capítulo 612

Gabriel revoca su poder marital, ¡pero se queda de piedra al descubrir que Begoña ya había retirado todo el dinero!

Marta se siente insegura tras la llegada de Bianca, pero Fina intenta poner fin a sus dudas: “No me imagino la vida sin estar contigo”
Capítulo 612

Marta se siente insegura tras la llegada de Bianca, pero Fina intenta poner fin a sus dudas: “No me imagino la vida sin estar contigo”

Digna acoge a Marisol en casa de los De la Reina: “Si no nos ayudamos entre nosotras mismas, ¿quién lo va a hacer?”
Capítulo 612

Digna acoge a Marisol en casa de los De la Reina: “Si no nos ayudamos entre nosotras mismas, ¿quién lo va a hacer?”

La joven llega a la casa grande para recuperarse allí tras su aborto.

Seyran
Capítulo 96

¿Traicionará Seyran a Ferit? La oferta que puede cambiar sus vidas para siempre

Seyran se encuentra en una encrucijada: los inversores quieren quitar del contrato a Ferit y su oferta, trabajando solo con ella.

Aníbal Gómez en Padre no hay más que uno, la serie

Aníbal Gómez, "una pesadilla" en Padre no hay más que uno, la serie: Así es su nuevo papel tras Tu cara me suena

Esta noche, en En tierra lejana: Cihan acorrala a Halis y Ecmel dentro de la misma celda

Esta noche, en En tierra lejana: Cihan acorrala a Halis y Ecmel dentro de la misma celda

Esme, Kazim y Suna

Suna desafía a la gran señora y consigue que Kazim y Esme se queden en la mansión Korhan

Publicidad