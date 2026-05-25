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Capítulo 567

Beatriz sorprende a Álvaro con una jugosa propuesta para hacerse rico y marcharse de Toledo...¡robar las joyas de Begoña!

La niñera ha descubierto que Begoña guarda un arsenal de joyas en su dormitorio que podría hacer rico a Álvaro.

Beatriz sorprende a Álvaro con una jugosa propuesta

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Beatriz quiere deshacerse de Álvaro sea como sea, pero es consciente de que él no se marchará de Toledo hasta que consiga una jugosa cantidad de dinero. Sin embargo, la niñera parece haber encontrado la solución a este problema...¡robar las joyas de Begoña!

La madre de Juanito le enseñó ese mismo día el arsenal de piedras y metales preciosos que guardaba con mucho cariño en su habitación.

El valor de estas joyas es incalculable, pero Beatriz sabe que es mucho más de lo que Álvaro necesita: "Los 200.000 que quieres pedirle a Gabriel se quedan en nada".

La joven no ha dudado en proponerle a su exnovio robarle su joyero: "Yo prepararé la casa para que puedas entrar, coger esas joyas y hacerte inmensamente rico", ha sentenciado.

¿Aceptará Álvaro esta jugosa propuesta o la rechazará por despecho hacia su exnovia?

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