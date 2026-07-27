"Nunca te abandonaría": Alya tranquiliza a Cihan Deniz mientras los separan

Después de que Sadakat diera la orden de echar a su nuera de la mansión, las puertas se han cerrado detrás de Alya y Cihan Deniz ha salido corriendo al escuchar que su madre se marchaba.

Llorando, el pequeño no ha dejado de llamarla desde el otro lado del portón. Alya, intentando mantenerse fuerte, le ha respondido como ha podido para tranquilizarlo. "Nunca me iría sin ti. Solo estaré fuera unos días y volveré", le ha prometido. La joven le ha repetido una y otra vez que jamás lo abandonaría y le ha pedido que confiara en ella.

Dentro de la mansión, Umut ha intentado llevarse al niño para calmarlo mientras Alya, destrozada por no poder abrazarlo, seguía hablándole desde el otro lado de la puerta.

Luego, uno de los hombres de Sadakat le ha pedido que se marchara cuanto antes. Pero Alya no ha permitido que se metiera. "¡A callar!", le ha respondido.

Después, ha subido al coche con la idea de volver por Cihan Deniz. Porque Alya le ha hecho una promesa a su hijo y está dispuesta a cumplirla.

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