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En tierra lejana | 27 de julio

“He vuelto contigo”: el abrazo que pone fin a la pesadilla de Alya y Cihan Deniz

Tras asaltar la mansión Albora, Alya corre a la habitación de su hijo para cumplir la promesa que le hizo detrás del portón: volver a por él sin importar las consecuencias.

“He vuelto contigo”: el abrazo que pone fin a la pesadilla de Alya y Cihan Deniz

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Alya ha conseguido lo que más deseaba. Después de regresar a la mansión y plantar cara a Sadakat, ha subido a la habitación de Cihan Deniz.

El pequeño estaba dormido cuando su madre ha entrado. Al despertarlo, ambos se han fundido en un abrazo que ha puesto fin a uno de los momentos más amargos que han vivido desde que llegaron a Mardin.

"He vuelto contigo. Te dije que volvería y aquí estoy", le ha dicho Alya mientras intentaba contener las lágrimas. Cihan Deniz, todavía asustado por lo ocurrido, solo le ha pedido una cosa: "No vuelvas a abandonarme".

La joven le ha prometido que nunca volverá a separarse de él. Después, el niño le ha preguntado por su padre Cihan. Alya le ha explicado que está trabajando y que volverá muy pronto, intentando protegerlo de todo lo que está ocurriendo.

Después de tantas lágrimas y de una batalla que parecía imposible de ganar, Alya ha podido volver a abrazar a su hijo, demostrando que, cuando se trata de Cihan Deniz, nunca está dispuesta a rendirse.

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