¿Halis o Ecmel? Cihan descubre que uno de los dos oculta quién mató a Boran

Cihan no ha dejado de presionar a Halis desde que entró en prisión. Convencido de que sabe mucho más de lo que ha contado hasta ahora, ha vuelto a enfrentarse a él dispuesto a descubrir quién entregó la ubicación de Boran.

Temiendo por su vida, Halis ha acabado confesando que habló de Boran una noche en un bar después de beber demasiado. Según su versión, en aquella mesa estaban Nadim y también Ecmel.

Pero su tío ha negado haber estado allí y ha acusado a Halis de mentir. Mientras los dos se culpaban mutuamente, Cihan ha comprobado que sigue sin saber cuál de los dos dice la verdad.

En ese momento, Ecmel ha intentado desviar la investigación hacia el sicario sirio que provocó la muerte de Boran y le ha insistido a Cihan en que averigüe quién le dio la orden. Sin embargo, el hombre está en paradero desconocido y las cosas se complican más para los Albora.

Lejos de rendirse, Cihan ha hecho una advertencia. Les ha dejado claro a Halis y a Ecmel que no piensa parar hasta descubrir al verdadero responsable. Y, después de escuchar las dos versiones, ha dejado claro: uno de los dos está mintiendo. Y, fiel a su forma de entender la justicia, les ha avisado de que, si no dicen la verdad, los matará.

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