“Te exijo que la despidas hoy mismo”: Marta se enfrenta a Tasio por la contratación de Paula en la fábrica

Marta está muy disgustada con Tasio. Se ha enterado por Claudia de que su hermano ha contratado a Paula y pone el grito en el cielo.

La empresaria le exige a su hermano que despida a esa chica. Le dice que es una falta de respeto que su amante trabaje ahora en la fábrica y que esta no es a mejor manera para recuperar a Carmen si es que lo consigue.

“Tú mujer se fue de tu lado porque te liaste con esa chica y ahora…¿la contratas aquí?”, le dice muy enfadada y Tasio explota contra ella.

Por su culpa Paula está en la calle y no puede dejarla ahora tirada. Entonces, empiezan los reproches entre los hermanos.

Tasio le dice que es consecuente de que cometió un error, pero que todos en esa familia han cometido errores y, de hecho, le dice que él mismo es fruto de un adulterio. ¿Qué pasará?

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