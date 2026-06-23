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Capítulo 588

Carmen rompe definitivamente con Tasio con una dolorosa carta: “Si de verdad me quieres, olvídate de mí”

El joven De la Reina por fin recibe noticias de su mujer, pero no las que él esperaba.

Carmen rompe definitivamente con Tasio con una dolorosa carta: “Si de verdad me quieres, olvídate de mí”

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Tasio recibe un gran golpe que le ha dejado hundido. Después de haberle escrito una carta a su mujer pidiéndole perdón por haberle sido infiel, ahora es Carmen quien le ha respondido. Claudia ha sido quien le ha entregado a Tasio la carta de su mejor amiga.

Sin embargo, no es la respuesta que Tasio esperaba. Carmen se despide de él. Le confiesa que él es el hombre que más ha querido en su vida y que por eso, no supera esta gran decepción.

“Se acabó. Hasta nunca”, se despide Carmen en su carta dejando a Tasio hundido.

El joven le dice a Claudia que esta vez ha perdido Carmen para siempre mientras Claudia le dice que él solito se lo ha buscado.

¿Qué hará ahora Tasio?, ¿renunciará a Carmen o volverá a intentar recuperarla?

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