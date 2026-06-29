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CAPÍTULO 592

“Con Bianca he hecho las cosas muy mal”: Fina confiesa a Digna que no ha cerrado del todo su etapa en Argentina

La fotógrafa siente que se le ha quedado algo pendiente con su ex y que no ha sabido darle un final digno a su historia.

“Con Bianca he hecho las cosas muy mal”: Fina confiesa a Digna que no ha cerrado del todo su etapa en Argentina

“Con Bianca he hecho las cosas muy mal”: Fina confiesa a Digna que no ha cerrado del todo su etapa en Argentina

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Marta Jorge
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Digna ha sido sincera, no cree que Marta vaya a llevar muy bien la autonomía de Fina, pero le ha dicho que lo importante es que se respeten por encima de todo.

Por su parte, la fotógrafa tiene claro que lograran superar sus malentendidos, pero hay algo que sí le preocupa…

Fina le ha confesado a la matriarca de los Merino que no le gusta hacer daño a las personas y siente que con Bianca no lo ha hecho bien. Digna ha recordado lo dolorosa que fue su ruptura.

La pareja de Marta siente que Bianca le salvó la vida y Digna lo tiene claro, tiene que decírselo. “Darle a una persona el reconocimiento que se merece no es hacer daño, eso es lo justo”, le ha dicho.

Pero Fina no tiene muy claro si debería hacerlo, le da miedo hacerle más daño, aunque sabe que, como dice Digna, se merecen un mejor final. Lo que no sabemos es qué pensará Marta de todo esto cuando se entere…

“Ya me lo pensaré”, ha terminado diciendo. Se ve que a la hija de Isidro le da mucho miedo dar el paso, pero en su interior sabe muy bien lo que quiere hacer.

Ay… si Fina supiera que ha sido la propia Bianca la que ha intentado hablar con ella… ¿Cómo acabará todo esto? ¿Se tambaleará de nuevo su relación con la De la Reina?

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