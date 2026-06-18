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Capítulo 585

Tasio contrata a Paula como operaria de la fábrica sin consultar a su familia: “Nadie me va a rechistar”

El hijo de Damián ha tomado esta decisión porque se siente responsable de la dura situación que atraviesa la joven.

Tasio contrata a Paula como operaria de la fábrica sin consultar a su familia: “Nadie me va a rechistar”

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Tasio se siente culpable por la dura situación que atraviesa Paula. El joven es consciente de que si se encuentra sin trabajo y viviendo en la calle es por culpa suya, ¡así que ha decidido poner remedio a ello!

El hijo de Damián, sin el consentimiento de su padre ni de sus hermanos, ha tomado la decisión de contratar a Paula como operaria de la fábrica, e incluso le ha ofrecido dormir en la colonia durante las semanas que permanezca la fábrica abierta.

La joven ha recibido esta noticia con una sensación agridulce: “No sé si me voy a sentir cómoda trabajando donde estuvo Carmen”, ha explicado.

No obstante, Tasio le ha dejado claro que ese no será ningún problema: “Nadie me va a rechistar, porque esta empresa en parte es mía”, ha sentenciado.

“Gracias por ayudarme”: Una vez aclarado este malentendido, Paula no ha dudado en agradecer a Tasio su ayuda, quien le ha dejado claro que no iba a permitir que siguiera en esas condiciones: “No te voy a dejar así”, le ha recalcado.

Este gesto de Tasio ha provocado un acercamiento entre los jóvenes del que Claudia ha sido testigo. No cabe duda de que a la nueva encargada de la tienda no le ha agradado en absoluto esta noticia. ¿Le contará a los demás esta nueva incorporación?

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