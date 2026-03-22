Avance semanal de Sueños de libertad: Beatriz se cuela en casa de Begoña y Gabriel como niñera del pequeño Juanito

La próxima semana de Sueños de libertad va a pasar de todo.

Pablo le confesará a Nieves que le fue infiel en Tarragona con una mujer y, aunque al principio no le dirá su identidad, acabará desvelándole que esa mujer es...¡Marisol! ¡La enfermera se quedará en shock! ¿Será este el principio del fin de su matrimonio?

Nieves en el capítulo 524 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Después, el empresario le contará a Gabriel qu su mujer ya sabe toda la verdad y que ya no podrá chantajearlo más.

Marta se apoyará con Andrés tras su ruptura con Cloe. Estará muy triste y le confesará a su hermano que, todo este tiempo, se ha estado autoengñanado. Por su parte, Andrés le contará que está empezando a concoer a una chica y esa chica es...¡Valentina!

Marta y Cloe en el capítulo 525 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Por otro lado, Valentina, consciente de la cercanía con el joven De la Reina, comenzará a tomar distancia, y le confesará que prefiere tener solo con él una relación profesional.

Andrés y Valentina en el capítulo 525 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Mientras tanto, Marisol tomará una impactante decisón que dejará a Damián sin palabras: ¡renuncia a su trabajo y se marcha de Toledo! ¿Estará intentando la secretaria poner distancia entre ella y Pablo?

Marisol en el capítulo 524 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Alberto, el padre de Luz, se irá apagando poco a poco y Luz le confirmará, rota de dolor, que le ayudará a morir para evitar su sufrimiento.

Y Beatriz, bajo el nombre de Antonia, dara un importante paso en su particular venganza contra Gabriel De la Reina. Se ganará, todavía más, la confirnaza de Begoña y conseguirá que la enfermera la contrate como niñera de Juanito para la desesperación de Gabriel que no podrá hacer nada por evitarlo.

No te pierdas todo lo que pasará en los próximos capítulos de Sueños de libertad adelantándote en atresplayer.