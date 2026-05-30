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La Voz Kids llega al ecuador de las Audiciones con los coaches más exigentes que nunca

Luis Fonsi, Orozco, Ana Mena y Edurne afrontan una de las noches más estratégicas hasta ahora en las Audiciones a ciegas de La Voz Kids. ¡A partir de las 22:00h en Antena 3!

Luis Fonsi, coach de La Voz Kids

La Voz Kids llega al ecuador de las Audiciones con los coaches más exigentes que nunca

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Celia Gil
Publicado:

La Voz Kids llega esta noche al ecuador de las Audiciones a ciegas y la tensión empieza a sentirse entre los coaches. Con los equipos cada vez más completos, Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne se muestran mucho más exigentes a la hora de pulsar el botón y elegir a las voces que continuarán en la competición.

Las mejores voces kids del país volverán a subirse al escenario dispuestas a sorprender con actuaciones llenas de emoción, personalidad y talento: “Esto es una locura”, asegura Luis Fonsi antes de arrancar una nueva gala.

Pero si algo marcará esta noche será la estrategia. Los coaches saben que cada decisión puede ser clave en el futuro de sus equipos y empiezan a reservar sus últimas plazas para voces realmente especiales: “Los huecos que me quedan los tengo guardados para los mejores que están a punto de llegar”, reconoce Antonio Orozco.

Así están los equipos antes de la nueva gala de Audiciones

Antonio Orozco lidera actualmente la competición con nueve talents en su equipo tras una tercera gala muy intensa. Luis Fonsi y Ana Mena le siguen muy de cerca con siete voces cada uno, mientras que Edurne suma seis artistas en un equipo marcado por la emoción y la sensibilidad.

Con las plazas reduciéndose cada vez más, los coaches tendrán que pensar muy bien sus próximos movimientos en una noche donde cualquier actuación puede cambiarlo todo en La Voz Kids.

Mar de La Voz Kids

Una talent de La Voz Kids emociona a Antonio Orozco al cantar uno de sus temas

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