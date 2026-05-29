Sueños de libertad continúa como la serie más vista de la televisión y líder con su mejor mayo histórico

Sueños de libertad, líder y serie más vista de la TV

Sueños de libertad (14,2% y +1,2 M) continúa como la serie más vista de la televisión, líder con su mejor mayo histórico y a una ventaja de +6,5 y +4,9 puntos de sus competidores. Además, logra +1.9 millones de espectadores únicos.

La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón se sitúa a la cabeza con otro mes sobresaliente y es que su historia tiene totalmente enganchado a la audiencia que no se pierde ni un capítulo cada tarde en Antena 3.

En tierra lejana y Una nueva vida

En tierra lejana (11,1% y 812.000) y Una nueva vida (9,3% y 810.000) son las series más vistas del Prime Time y los títulos internacionales más seguidos.

Antena 3, cadena líder

Antena 3 refuerza en mayo su incontestable liderazgo en las audiencias de televisión, encadenando ya 22 meses consecutivos a la cabeza y ampliando distancias con sus competidores. Así, sube al 12,9% de cuota de pantalla, la cadena que más crece entre las principales, alejándose de sus adversarios y reafirmando su posición como cadena más vista: aumenta la ventaja con la siguiente opción a casi +2 puntos, la mayor de la temporada, y marca la mayor distancia con su inmediato competidor en un mes de mayo en 31 años, desde 1995, +3,6 puntos. Un mes más, vuelve a demostrar la solidez de su programación, que triunfa de la mañana a la noche, liderando con los informativos, los programas y las series más vistas de la televisión.

Un liderazgo imbatible que respalda su apuesta en entretenimiento, información y ficción. En informativos, Antena 3 Noticias acumula 77 meses de liderazgo absoluto, de nuevo a grandes distancias de sus competidores y con sus ediciones líderes y las más vistas de la televisión. La oferta informativa de Antena 3 no deja de crecer y firma su mejor mayo en cinco años (desde 2021), destacando en la Sobremesa de lunes a viernes, con su mejor mes de mayo en 30 años (desde 1996) y también en el fin de semana, con su mes de mayo más alto desde 2008, 18 años.

En entretenimiento, además de la series más vistas, Antena 3 cierra otro mes extraordinario y con los programas más vistos de toda la TV: El Hormiguero lidera nuevamente en lo más alto del ranking, otro mes más, seguido de Pasapalabra,La ruleta de la suerte y Tu cara me suena, todos imbatibles.

Así, Antena 3 tiene los programas que más triunfan a diario, con Cocina abierta de Karlos Arguiñano, que alcanza 50 meses de liderazgo, La ruleta de la suerte, Pasapalabra y El Hormiguero y también con sus apuestas estelares: al liderazgo de Tu cara me suena en la noche de los viernes, continúa el de Mask Singer: adivina quién canta en la noche de los miércoles, y se suma La Voz Kids en la noche del sábado.

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