Andrés le propone a Valentina ir juntos a una exposición… ¿aceptará?

Valentina le ha comentado que no tiene nadie con quien ir a la exposición que tanto le apetecía. Y ella le ha propuesto regalarle las entradas porque ninguna de sus amigas puede ir.

Él se ha ofrecido pagárselas, pero ella se ha negado. Después del detalle que tuvo Andrés al regalarle un libro tan especial… ¡no se las piensa cobrar!

Y justo cuando Valentina ya le estaba deseando que disfrutara en la exposición, el De la Reina le ha propuesto: “¿Y si vamos juntos?”. Y claro a ella no le ha quedado más remedio que aceptar. ¿Es esto una cita?