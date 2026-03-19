Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 522

Andrés le propone a Valentina ir juntos a una exposición… ¿aceptará?

El hijo de Damián ha dado un paso más y se ha atrevido a invitar a la joven a un plan que estaba deseando hacer.

Andrés le propone a Valentina ir juntos a una exposición… ¿aceptará?

Publicidad

Marta García
Publicado:

Valentina le ha comentado que no tiene nadie con quien ir a la exposición que tanto le apetecía. Y ella le ha propuesto regalarle las entradas porque ninguna de sus amigas puede ir.

Él se ha ofrecido pagárselas, pero ella se ha negado. Después del detalle que tuvo Andrés al regalarle un libro tan especial… ¡no se las piensa cobrar!

Y justo cuando Valentina ya le estaba deseando que disfrutara en la exposición, el De la Reina le ha propuesto: “¿Y si vamos juntos?”. Y claro a ella no le ha quedado más remedio que aceptar. ¿Es esto una cita?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Andrés le propone a Valentina ir juntos a una exposición… ¿aceptará?

Andrés le propone a Valentina ir juntos a una exposición… ¿aceptará?

Digna conmemora el aniversario `Flor Divina´en una entrevista ante los medios: “Mi difunto marido lo creó pensando en mí”

Digna conmemora el aniversario `Flor Divina´en una entrevista ante los medios: “Mi difunto marido lo creó pensando en mí”

Gabriel cede al chantaje de Beatriz, pero la hace una advertencia: “No pienso hacerte más favores”

Gabriel cede al chantaje de Beatriz, pero la hace una advertencia: “No pienso hacerte más favores”

Esta noche, en Perdiendo el juicio: “Se me hace raro venir aquí sin César”
A las 23:00

Esta noche, en Perdiendo el juicio: “Se me hace raro venir aquí sin César”

Guerra en la mansión Korhan: Serpil busca conquistar a Ferit Korhan y romper su relación con Diyar
Una nueva vida

Guerra en la mansión Korhan: Serpil busca conquistar a Ferit y romper su relación con Diyar

Zerrin rompe con Kaya tras los insultos de Sadakat a su padre: “Quizá nunca te quise"
En tierra lejana | 17 de marzo

Zerrin rompe con Kaya tras los insultos de Sadakat a su padre: “Quizá nunca te quise"

¡Corazones rotos en los Albora! El odio entre Sadakat y Ecmel se ha cobrado su primera víctima: el amor de Kaya y Zerrin. La joven ha renegado de su primo y le ha gritado que ya no le quiere.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel se presenta en casa de Pablo, ¿cumplirá su amenaza y le contará a Nieves la verdad?
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel se presenta en casa de Pablo, ¿cumplirá su amenaza y le contará a Nieves la verdad?

El empresario se presenta en casa de los Salazar con la excusa de llevarle unos papeles, pero Pablo tiene miedo por si le cuenta a su mujer que él y Marisol son amantes.

Capítulo 521 de Sueños de libertad; 18 de marzo: Tasio teme que Gabriel le eche de la fábrica

Capítulo 521 de Sueños de libertad; 18 de marzo: Tasio teme que Gabriel le eche de la fábrica

Gabriel chantajea a Pablo: si no quiere que su mujer descubra que tiene una aventura con Marisol, debe apoyar su idea de despedir a Tasio

Gabriel chantajea a Pablo: si no quiere que su mujer descubra que tiene una aventura con Marisol, debe apoyar su idea de despedir a Tasio

Begoña se alegra de que por fin Andrés sea libre: “Yo he renunciado a un final feliz, pero tú todavía estás a tiempo”

Begoña se alegra de que por fin Andrés sea libre: “Yo he renunciado a un final feliz, pero tú todavía estás a tiempo”

Publicidad