Capítulo 508

Gabriel, en shock al ver a Beatriz en su casa: ¡su primera mujer se ha ganado la confianza de Begoña!

Con un nombre falso y tras ser atracada, Beatriz consigue entrar en casa de Begoña, aumentando en nerviosismo de Gabriel.

Patri Bea
Justo cuando se había acercado a hablar con Begoña mientras ella daba un paseo con el pequeño Juanito, un hombre le robó el bolso a Beatriz por orden de Gabriel y la tiró al suelo dañando su hombro.

Beatriz ha aprovechado la ocasión para exagerar su dolencia y que Begoña le revisase el hombro en su casa. Como enfermera y empática con los demás, la madre de Juanito no dudó en atender a la mujer aunque acabase de conocerla.

Beatriz le agradece a Begoña el trato y le propone tomarse con ella un café al día siguiente, pero la enfermera le dice que tiene que llevar a su hija al pediatra. Ahí aprovecha para contarle que enviudó de su primer marido.

Justo antes de marcharse, Gabriel entra por la puerta y Begoña le presenta a Beatriz como Antonia, que es el hombre que le ha dado. ¡El director de la fábrica no sabe ni cómo reaccionar! ¿Qué hará ahora?

