“El problema es que sigues enamorada de Fina”: Cloe, entre lágrimas, pone fin a su relación con Marta

Cloe y Marta no estaban pasando por su mejor momento, pero decidieron darse una nueva oportunidad.

Para celebrar esta reconciliación, la pareja se fue de picnic, pero lo que empezó como una gran cita romántica entre ambas donde los besos y la pasión fueron los protagonistas, al final no acabó con final feliz.

El recuerdo de Fina volvió a interponerse entre ambas.Marta no puede olvidarla y Cloe, cansada de luchar por un amor que ya parece imposible, se marchó del picnic sin mirar atrás.

Después, en el despacho, las #Marloe han mantenido esa conversación que tenían pendiente.

Cloe le dice a Marta que no puede más. Sabe que ella está enamorada de Fina y no puede luchar contra este recuerdo: “Se ha metido en nuestra relación”, le dice muy triste.

“Nunca me has querido como yo te he querido a ti”, le dice Cloe, entre lágrimas y rota de dolor al darse cuenta de que esa vida juntas que querían construir nunca podrá ser una realidad.

“Fina es un recuerdo que en algún momento supongo que olvidaré”, intenta justificarse Marta diciéndole a Cloe que la quiere de verdad y que nunca quiso hacerle daño ni quiso utilizarla.

Sin embargo, no hay vuelta atrás. Cloe le aconseja a Marta que debe pasar páginas antes de volver a intentar embarcarse en una nueva aventura amorosa, pero, que ella tira la toalla y que aquí termina su historia de amor… ¿para siempre?