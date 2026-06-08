Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 577

Los De la Reina proponen a Félix un trueque histórico para empezar de cero: ¡sus acciones a cambio de la fábrica!

La familia, desesperada, se agarra a su última esperanza de mantener su legado ante el inminente traslado a México.

Los De la Reina proponen a Brossard un trueque histórico, ¡sus acciones a cambio de la fábrica para empezar de cero!

Publicidad

El cierre de la fábrica es más que inminente y los De la Reina han tomado una drástica decisión que les da la última esperanza de salvar su legado.

Andrés y Tasio propusieron a su padre vender todas sus acciones a Antoine Brossard a cambio de la maquinaria, los edificios y los terrenos de la perfumera para poder empezar desde cero.

Y aunque este trueque también supondría perder el nombre y las patentes de los De la Reina, toda la familia aceptó con la esperanza de emprender una nueva andadura lejos de Brossard.

Tras tomar esta difícil decisión, los De la Reina reunieron a Félix Cifuentes, el abogado de Brossard, para ofrecerle esta propuesta que le dejó sin palabras: “Son ustedes muy osados”.

Sin embargo, Félix les ha advertido que sus acciones no son suficientes para pagar la infraestructura de la empresa y Damián, que ya era consciente de esta situación, ha añadido una cantidad de dinero más que razonable para compensarlo.

Finalmente, el abogado de Brossard no ha podido disimular que se trata de una jugosa oferta, pero antes ha dejado claro a la familia que debe hacer sus cálculos antes de que Antoine Brossard tome la decisión. ¿Aceptarán los franceses?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Los De la Reina proponen a Brossard un trueque histórico, ¡sus acciones a cambio de la fábrica para empezar de cero!

Los De la Reina proponen a Félix un trueque histórico para empezar de cero: ¡sus acciones a cambio de la fábrica!

Una nueva vida

"Eres demasiado tonta": Seyran carga contra Suna y la culpa de la ruina de los Korhan

"Todo era un numerito": Mine acusa a Alya de no querer divorciarse de Cihan

"Todo era un numerito": Mine acusa a Alya de no querer divorciarse de Cihan

Megan Maxwell se sincera
Todos contra Megan

Megan Maxwell se sincera: “Cuando escribía las escenas de sexo estaba pensando en pasarlo bien, no en cómo es grabar con prótesis”

Una nueva vida
Capítulo 89

Halis echa a Ferit de la mansión tras descubrir que la ha hipotecado a sus espaldas

Una nueva vida
Capítulo 89

Ferit se juega la vida y se rebela contra Halis tras ser rescatado: "¿Hay que pedir permiso hasta para morir?"

La tragedia ha estado a punto de golpear para siempre a la familia Korhan. Cuando la situación se ha vuelto incontrolable y Ferit estaba a un solo segundo de recibir un disparo mortal, los hombres de Halis han aparecido de la nada.

Una nueva vida
Capítulo 89

El giro de Abidin que nadie esperaba: da la espalda a Ferit y se alía con su madre

Se acabó el ser el segundón. Abidin ha abierto los ojos de la peor manera y ha decidido declarar la guerra a la familia Korhan. Manipulado por las duras verdades de su madre y ciego de dolor por los desprecios de Ferit, ha cruzado todas las líneas.

Una nueva vida

“¿En quién puedo confiar?”: la tremenda bronca de Halis a Ferit tras su última imprudencia

Una nueva vida

Seyran salva la vida de Ferit y Abidin: ¡acorralados por una banda en un barrio peligroso!

Una nueva vida

El sueño de Ferit que rompe el corazón de Seyran: "Me darás dos hijos"

Publicidad