Los De la Reina proponen a Félix un trueque histórico para empezar de cero: ¡sus acciones a cambio de la fábrica!

El cierre de la fábrica es más que inminente y los De la Reina han tomado una drástica decisión que les da la última esperanza de salvar su legado.

Andrés y Tasio propusieron a su padre vender todas sus acciones a Antoine Brossard a cambio de la maquinaria, los edificios y los terrenos de la perfumera para poder empezar desde cero.

Y aunque este trueque también supondría perder el nombre y las patentes de los De la Reina, toda la familia aceptó con la esperanza de emprender una nueva andadura lejos de Brossard.

Tras tomar esta difícil decisión, los De la Reina reunieron a Félix Cifuentes, el abogado de Brossard, para ofrecerle esta propuesta que le dejó sin palabras: “Son ustedes muy osados”.

Sin embargo, Félix les ha advertido que sus acciones no son suficientes para pagar la infraestructura de la empresa y Damián, que ya era consciente de esta situación, ha añadido una cantidad de dinero más que razonable para compensarlo.

Finalmente, el abogado de Brossard no ha podido disimular que se trata de una jugosa oferta, pero antes ha dejado claro a la familia que debe hacer sus cálculos antes de que Antoine Brossard tome la decisión. ¿Aceptarán los franceses?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas