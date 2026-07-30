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MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 3

¿Encontrarán su lugar en el nuevo colegio? Los pequeños Vicho se enfrentan a su primer día

El primer día de colegio en una nueva escuela no es fácil para nadie. ¿Conseguirán los Vicho adaptarse? Así han empezado.

¿Encontrarán su lugar en el nuevo colegio? Los pequeños Vicho se enfrentan a su primer día

¿Encontrarán su lugar en el nuevo colegio? Los pequeños Vicho se enfrentan a su primer día

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Borja Tamayo
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Los pequeños Vicho han llegado a su nuevo colegio y, como primer día, todos tendrán que buscar su lugar. Luis lo explica perfectamente: “Por un lado, están los guays del cole. Por otro, los renegados. Y los empollones”. Sin embargo, es el mellizo pelirrojo el que toma la primera decisión sobre qué hacer: pellas.

Álex lo tiene claro: Irse con “los guays”. Mientras que Teresa ve absurdo tener que socializar cuando su única intención es aprender. Hasta que ve a Agus caminar por los pasillos. Su ídolo de TikTok es compañero de escuela y, como tal, todo apunta a que le traerá más de un quebradero de cabeza (y de corazón).

Carola y Bea todavía no han escogido el lugar que les corresponde en lo que Luis ha llamado “una cárcel”. ¿Dónde acabarás las dos hermanas más pequeñas? ¡Solo el tiempo lo dirá!

Dale play al vídeo de arriba y revive este divertido momento. ¿Quién no recuerda su primer día de colegio? ¡Los Vicho no lo olvidarán nunca!

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Antena 3 » Series » Padre no hay más que uno

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