Las abuelas de los Vicho llegan a Padre no hay más que uno, la serie: nuevo caos en la casa

La familia Vicho todavía no estaba completa: faltaban las dos abuelas. Ahora que todos se han mudado a la ciudad natal de Mateo y Helena, Juana y Paloma aprovechan para pasar tiempo en casa con los nietos. Ahora bien, cada una lo hace a su manera.

“¿Te frío un huevo?”, pregunta Juana por sorpresa a Luís. Mientras, Paloma se acerca a Carola y Teresa para animarlas a conectar de más con la naturaleza, saliendo así del hogar para disfrutar del aire libre. Sin embargo, la pequeña Vicho lo tiene clarísimo: “Estoy en contacto con el mundo animal, el cómic es de Lobezno”.

Puede que sean la voz de la experiencia, de la sabiduría, que tengan más conocimiento que cualquiera de los Vicho. No obstante, hay algo que les falta por aprender: los límites. No importa si se está en el baño o tranquilamente desayunando. Siempre es buen momento para preguntar por un huevo frito o inculcar los valores del horóscopo.

¿Cómo influirán las dos abuelas en la ya alocada vida de esta familia? Dale play al vídeo de arriba y descúbrelo.

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