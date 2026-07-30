¿Existe la “chalecofobia”? Ésta es la curiosa fobia real a la que alude Padre no hay más que uno, la serie

El primer día de colegio de los Vicho ha empezado con un encontronazo entre el Hombre del chaleco amarillo y Mateo. Y es que, antes de poder dejar a sus hijos en la puerta de la escuela, el personaje de Javier Botet ha increpado al padre de familia, acusándolo de tener “chalecofobia”.

Así que la pregunta es obligatoria, ¿existe realmente esta fobia? Sí y no. Y es que si bien la fobia directa a los “chalecos reflectantes de seguridad” no está designada como tal, sí existe una fobia a la ropa: Vestifobia.

Se trata de una de las fobias más raras que existen y, por extraña que pueda parecer, miles de personas tienen que enfrentarse a este rechazo a la ropa. De hecho, hay una fobia más concreta todavía llamada kompounofobia, consistente en el temor y rechazo a los botones.

Así pues, a pesar de que la “chalecofobia” de la que habla este divertido personaje no exista como tal, sí hay variantes que podrían englobar este rechazo a los chalecos amarillos. ¡Algo de razón tenía!

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