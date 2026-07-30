El aula de “máxima seguridad” es lo único que puede atrapar a Luis en Padre no hay más que uno, la serie

El Hombre del chaleco amarillo está desesperado con Luís y se ha visto forzado a jugar una carta a la desesperada: encerrarlo en el aula de máxima seguridad. Y es que no hay cuatro paredes capaces de atrapara al mediano de los Vicho, que no dudó en usar la ropa de sus compañeros para descolgarse por la ventana o esconderse en el carrito de la limpieza después de tirar la merienda del resto de los alumnos.

En su nueva cárcel, el personaje de Javier Botet afirma que tendrá que enfrentarse a los “dos carceleros más implacables”. Sin embargo, ninguno de los dos se da por aludido. A fin de cuentas, son más de leer y jugar al ajedrez que de dar la cara como guardias de seguridad.

Jacinto y Blas, sus nuevos amigos, lo reciben con una lección de lengua castellana. ¿Sabías que la expresión “buenas tardes” viene de “buenas tardes nos dé Dios”? De ahí que, a diferencia de lo que sucede en otros idiomas, en español este saludo sea en plural. ¡Luís ya lo ha aprendido! Dale play al vídeo de arriba y descubre esta curiosidad por ti mismo.

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