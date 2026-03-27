Recordamos la historia de Marloe: Así ha sido la relación de Marta y Cloe en Sueños de libertad

La pareja formada por Marta De la Reina y la joven Cloe Dubois ha conquistado los corazones de la audiencia. Sin embargo, el recuerdo de Fina ha terminado por interponerse entre la pareja, que tuvo que decir adiós a su relación.

En Sueños de libertad hemos sido testigos de esta historia de amor y recordamos los momentos que más marcaron a la pareja interpretada por Marta Belmonte y Antea Rodríguez.

Un comienzo agridulce

Cloe llegó a la colonia pisando fuerte y, al principio… ¡no congenió del todo bien con Marta de la Reina! Y es que, ambas son dos mujeres con mucho carácter y visión en los negocios. Incluso llegaron a discutir por el largo de la falda o el corte de los uniformes de las chicas de la tienda.

Sin embargo, poco a poco, las chicas se fueron entendiendo cada vez mejor y ¡hasta Marta creyó percibir señales por parte de la francesa!

Una relación de mucho riesgo

La conexión entre #Marloe fue tanta que Pelayo tuvo que pedirle prudencia a su mujer: ¡cualquier mínimo movimiento podría haberlas delatado! Y es que, hay que recordar que, mientras Marta comenzaba a sentir algo por Cloe, su marido ya soñaba con una vida junto a Darío, con quién después cruzó el charco para irse a México.

El primer beso de las #Marloe

A pesar de las advertencias, Marta y Cloe continuaron con su particular tira y afloja de indirectas y amenazas por parte de Gabriel, quien descubrió su secreto al leer el diario de la hija de Damián. Hasta que, finalmente… ¡Se besaron por primera vez! Un emotivo momento que, más adelante, desembocaría en una bonita relación en secreto.

El recuerdo de Fina se interpuso entre ellas

A pesar de las constantes amenazas por parte del director, ¡todo parecía ir de maravilla entre ellas! Sin embargo, todo cambió cuando el recuerdo de Fina se interpuso de nuevo entre las dos mientras disfrutaban de una cita ideal a las afueras de Toledo.

Marta le confesó que no podía dejar de pensar en su expareja y Cloe, muy dolida, decidió dejarla plantada. ¡La francesa no podía seguir luchando contra los sentimientos de Marta por Fina!

La ruptura… ¡un momento de lo más doloroso!

Después de esta amarga y última cita llegó el momento que pondría fin a esta historia de amor. La francesa asumió que ella jamás será el gran amor de Marta y le susurró un “me rindo” a la De la Reina para después cortar con ella.

Entre lágrimas, las jóvenes se despidieron de meses de pasión y un amor que ha pasado a la historia de la serie más vista de la televisión. ¿Será este el adiós definitivo entre ellas?