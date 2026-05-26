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Capítulo 568

Álvaro ultima el plan del robo de las joyas de Begoña, pero a cambio de que Beatriz se marche con él

El ladrón está dispuesto a todo con tal de conseguir su objetivo.

Álvaro ultima el plan del robo de las joyas de Begoña, pero a cambio de que Beatriz se marche con él

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Álvaro quiere marcharse de Toledo, pero con los bolsillos llenos de dinero.

Estaba dispuesto a chantajear a Gabriel para exigirle más dinero, pero Beatriz ha conseguido evitar que eche todo a perder. ¡Sabe que si chantajea al empresario y le cuenta toda la verdad está perdida!

Beatriz le convence para que no le cuente nada a Gabriel, pero que consiga todo el dinero que quiere robando las joyas a Begoña.

Sin embargo, Álvaro le dice que acepta, pero con una condición: que después del robo ella se marche con él lejos de Toledo.

Beatriz le dice que se irá con él, pero… ¿será verdad o todo formará parte de su juego?

Ambos planean el robo y Álvaro le dice que llevará una pistola por si tuviera que utilizarla, pero Beatriz le ruega que no lo haga. ¡No quiere más muertos a sus espaldas! ¿Qué pasará?

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