El emotivo adiós de José Milán a Candela Cruz en Sueños de libertad: "Ojalá vuelvas pronto"

¡Aún no hemos asimilado que Carmen se haya marchado de la colonia! La sevillana llegó hace dos años a Toledo y su arrolladora personalidad conquistó rápidamente los corazones de la audiencia.

En más de 500 capítulos la hemos visto crecer como profesional, pero sobre todo como persona y nos ha regalado momentos que han pasado a la historia de la serie más vista de la televisión.

Candela Cruz ha protagonizado junto a José Milán una de las parejas más destacadas de la ficción. Y aunque el matrimonio no ha podido tener un peor desenlace, lo cierto es que la amistad entre los dos actores ha traspasado la pantalla. El actor madrileño ha querido decir adiós a su compañera y amiga con un emotivo mensaje de despedida.

"Aún no he asimilado que te marchas"

El intérprete ha comenzado su despedida dudando si hacerla desde el personaje de Tasio o desde su faceta más personal, así que ha apostado por las dos: "Ninguno te va a echar más de menos que el otro", ha confesado.

José Milán ha querido agradecer a Candela su amistad, apoyo y aprendizaje durante los dos años que han compartido set de rodaje y no ha dudado en deserarle un pronto regreso: "Espero que vuelvas pronto", ha recalcado el actor.

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