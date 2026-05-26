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En tierra lejana | Capítulo del 25 de mayo

Sadakat le ofrece a Alya una salida si acepta divorciarse de Cihan, ¿dirá que sí?

A solas, Sadakat ha hablado con Alya para poner las cartas sobre la mesa. Aprovechando lo que está pasando, le ha hecho una propuesta que ha dejado a la doctora entre la espada y la pared.

Sadakat le ofrece a Alya una salida si acepta divorciarse de Cihan, ¿aceptará?

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Sadakat, haciendo valer su autoridad, ha dejado claro que la vida amorosa de su hijo no le incumbe a Alya, ya que ambos se casaron por apariencia. Su nuera, harta de tanto control, le ha respondido recordándole que todo este sufrimiento es culpa de ella. "Cuando enterré a Boran, no deberías haber impedido que me fuera con mi hijo de aquí", le ha dicho.

Sin perder la calma, Sadakat ha sacado su as bajo la manga. Le ha propuesto un trato muy claro: "Divórciate de Cihan, deja aquí a mi nieto y vete". Sadakat le ha prometido que, a cambio, le amueblará una casa a su gusto en Midyat o le dará una habitación propia en la mansión, y que incluso la dejará tener al niño los fines de semana si ella se compromete a no crear más problemas.

Alya, desesperada por recuperar su vida, se ha quedado bloqueada. Lo único que ella quiere es estar con su hijo y dejar atrás esta pesadilla, pero la propuesta de Sadakat es un arma de doble filo: aceptar significa renunciar a la custodia total de su pequeño.

La jefa del clan ha sido muy dura al recordarle que, aunque ella se vaya, el niño no se moverá de allí. Ahora, la doctora tiene en sus manos una decisión que marcará el resto de su vida. ¿Podrá aceptar vivir lejos de su hijo para recuperar su libertad, o encontrará la manera de escapar de este juego sucio sin perder lo que más quiere?

Sadakat amenaza con matar a Zerrin y provoca un terremoto en los Albora

Esta noche, en En tierra lejana: Sadakat amenaza con matar a Zerrin y provoca un terremoto en los Albora

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“¡No te metas en mi vida!”: Alya pierde la paciencia con los celos de Cihan
En tierra lejana | Capítulo del 25 de mayo

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La tensión entre Alya y Cihan no hace más que crecer. Después de la fuerte discusión en el coche, la pareja intenta retomar la normalidad por el bien de Cihan Deniz, pero la doctora no está dispuesta a perdonar los juegos sucios de su marido.

La promesa eterna de Kaya a Zerrin: "Compré este anillo el día que me enamoré de ti"
En tierra lejana | Capítulo del 25 de mayo

La promesa eterna de Kaya a Zerrin: "Compré este anillo el día que me enamoré de ti"

La historia de Kaya y Zerrin ha pasado del infierno al cielo en tiempo récord. Después de años aguantando, de amenazas de muerte y de una boda forzada que iba a destrozar sus vidas para siempre, por fin han conseguido lo que tanto soñaban: estar solos y libres.

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Eduardo, en shock ante la llegada de un fantasma de su pasado

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