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Capítulo 568 de Sueños de libertad; 26 de mayo: Álvaro amenaza a Beatriz con delatarla si lo descubren tras el robo

El joven acepta el plan de Beatriz con la condición de que se marche con él de Toledo.

Capítulo 568 de Sueños de libertad; 26 de mayo: Álvaro amenaza a Beatriz con delatarla si lo descubren tras el robo

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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad

Tasio no está dispuesto a renunciar a Carmen y tiene claro que no va a parar hasta encontrarla.

Eduardo se ha reencontrado con su pasado. El chófer ha vuelto a ver a su hermano en la Industrial tras muchos meses sin tener noticias suyas. ¡Damián que ha sido testigo de todo se ha quedado sin palabras!

Por otro lado, Claudia ha insistido a su tía para que vaya al médico ya que no se siente nada bien, pero Manuela no quiere médicos. ¿Recapacitará en su decisión?

Mabel ha tomado una decisión: quiere seguir adelante con su relación con Salva. Cree que ha pagado por lo que hizo y que merece una segunda oportunidad.

Digna le ha contado a Fina, ante Marta, que Bianca la ha llamado. La fotógrafa se ha sentido muy incómoda y tensa. ¿Le confesará a Marta quien esa misteriosa mujer?

Y Álvaro ha aceptado el plan de Beatriz: robará las joyas de Begoña, pero solo si después se marcha con él. Además, le ha enseñado una pistola que no dudará en utilizarla si es necesario. ¿Qué pasará?

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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina le confiesa a Digna toda la verdad sobre Bianca

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Álvaro ultima el plan del robo de las joyas de Begoña, pero a cambio de que Beatriz se marche con él

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Damián se reúne con un nuevo proveedor que parece conocer muy bien a su chófer.

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A solas, Sadakat ha hablado con Alya para poner las cartas sobre la mesa. Aprovechando lo que está pasando, le ha hecho una propuesta que ha dejado a la doctora entre la espada y la pared.

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