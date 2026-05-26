Capítulo 568 de Sueños de libertad; 26 de mayo: Álvaro amenaza a Beatriz con delatarla si lo descubren tras el robo

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Tasio no está dispuesto a renunciar a Carmen y tiene claro que no va a parar hasta encontrarla.

Eduardo se ha reencontrado con su pasado. El chófer ha vuelto a ver a su hermano en la Industrial tras muchos meses sin tener noticias suyas. ¡Damián que ha sido testigo de todo se ha quedado sin palabras!

Por otro lado, Claudia ha insistido a su tía para que vaya al médico ya que no se siente nada bien, pero Manuela no quiere médicos. ¿Recapacitará en su decisión?

Mabel ha tomado una decisión: quiere seguir adelante con su relación con Salva. Cree que ha pagado por lo que hizo y que merece una segunda oportunidad.

Digna le ha contado a Fina, ante Marta, que Bianca la ha llamado. La fotógrafa se ha sentido muy incómoda y tensa. ¿Le confesará a Marta quien esa misteriosa mujer?

Y Álvaro ha aceptado el plan de Beatriz: robará las joyas de Begoña, pero solo si después se marcha con él. Además, le ha enseñado una pistola que no dudará en utilizarla si es necesario. ¿Qué pasará?

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