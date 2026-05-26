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Capítulo 568

Fina se pone nerviosa tras saber que Bianca la ha llamado, ¿le contará a Marta quién es esa misteriosa mujer?

La matriarca de los Merino atiende una misteriosa llamada y se lo dice a la fotógrafa.

Fina se pone nerviosa tras saber que Bianca la ha llamado, ¿le contará a Marta quién es esa misteriosa mujer?

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Digna y Marta charlan con Digna en la casa grande. La mujer de Damián le cuenta a Fina, que ya lleva unos días instalada en casa de los De la Reina, que ha atendido una llamada para ella desde Argentina. ¡Era Bianca que preguntaba por ella!

Fina se pone un poco tensa y todavía más cuando Marta le pregunta quién es esa misteriosa mujer.

La joven le dice que Bianca es una compañera de trabajo de Argentina y que ya le devolverá la llamada en otro momento. Digna y Marta insisten en la que llame ya, pero ella prefiere dejarlo para otro momento. ¿Quién será esa mujer?, ¿Será realmente una compañera de trabajo?

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