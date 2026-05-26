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Capítulo 87

Orhan rechaza a Betül tras encontrarla en lencería en su cama: “Vete a tu habitación”

A Betül le sale el tiro por la culata. Convencida de que la sensualidad arreglaría su crisis, la joven se mete en la cama de Orhan y termina humillada.

Orhan rechaza a Betül tras encontrarla en lencería en su cama: “Vete a tu habitación”

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Metida en su cama y luciendo un picardías rojo de lo más sexy, Betül lo esperaba dispuesta a recuperar el terreno perdido. "Me he vestido para ti, cariño", le ha dicho, invitándolo a acercarse.

Lejos de dejarse llevar por la pasión, Orhan ha sentido una tremenda incomodidad al verla y ha decidido pararle los pies de inmediato: "Estás embarazada". Para él, la situación requería tranquilidad y no juegos de alcoba, pero a Betül no le ha sentado nada bien que le pusiera ese freno de repente. "Lo estoy, ¿y qué? Estoy embarazada, no enferma; no hay obstáculos", le ha replicado.

Al ver que ella insistía en buscar un acercamiento, el Korhan ha sido muy claro con lo que le estaba pasando por la cabeza: “Me siento un poco incómodo". Sus palabras han sido un jarro de agua fría para Betül, que no ha tardado en sacar a relucir su orgullo, quejándose de la falta de atención y de los continuos desplantes que sufre. "¿Y cómo me siento yo si no me haces caso y me rechazas?", le ha reprochado.

Sin embargo, los argumentos de Betül no han servido para ablandar a Orhan, que ya tiene la mente puesta en otra parte. Utilizando de nuevo la salud del bebé como excusa perfecta para no tocarla, le ha insistido en que no debería cansarse ni cometer imprudencias en su estado.

Este rechazo confirma que las cosas entre ellos están completamente rotas. Betül pensaba que un picardías rojo y una noche de pasión serían suficientes para borrar las dudas de Orhan y hacerle olvidar sus sospechas, pero se ha topado con un muro de hormigón.

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