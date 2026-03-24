Capítulo 525
Marta intenta normalizar su relación con Cloe tras su ruptura y le pide ayuda en un asunto laboral
La De la Reina quiere ponerse en contacto con Brossard París para hacerles una propuesta sobre Flor Divina, la fragancia mítica de Perfumerías de la Reina.
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¡Es innegable!, sigue habiendo cierto distanciamiento entre Marta y Cloe tras su ruptura. Pero la De la Reina está decidida a hablar con ella y proponerle una de sus ideas.
No quiere que lo personal intervenga en lo laboral. Y es que, tras el gran impacto de las declaraciones de Digna en la prensa, Marta está empeñada en hablar con Brossard París.
“Me gustaría que leyeran la entrevista y hacerles una propuesta para Flor Divina”, le ha comentado a la francesa.
Así, ha tratado de convencer a Cloe por todos los medios… ¡es una gran oportunidad de negocio que Antoine Brossard debe conocer!
Pero la gran pregunta es, ¿le ayudará Cloe a ponerse en contacto con Brossard París?, ¿saldrá adelante la propuesta de Marta? Y sobre todo… ¿qué tal se tomará Gabriel este movimiento a sus espaldas?
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