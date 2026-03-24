Marta intenta normalizar su relación con Cloe tras su ruptura y le pide ayuda en un asunto laboral

¡Es innegable!, sigue habiendo cierto distanciamiento entre Marta y Cloe tras su ruptura. Pero la De la Reina está decidida a hablar con ella y proponerle una de sus ideas.

No quiere que lo personal intervenga en lo laboral. Y es que, tras el gran impacto de las declaraciones de Digna en la prensa, Marta está empeñada en hablar con Brossard París.

“Me gustaría que leyeran la entrevista y hacerles una propuesta para Flor Divina”, le ha comentado a la francesa.

Así, ha tratado de convencer a Cloe por todos los medios… ¡es una gran oportunidad de negocio que Antoine Brossard debe conocer!

Pero la gran pregunta es, ¿le ayudará Cloe a ponerse en contacto con Brossard París?, ¿saldrá adelante la propuesta de Marta? Y sobre todo… ¿qué tal se tomará Gabriel este movimiento a sus espaldas?