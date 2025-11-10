Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 433

Marta y Cloe tienen su primer desencuentro por el método de venta: "No es lo mismo atosigar, que sugerir"

Marta no ve con buenos ojos la nueva iniciativa de París, y así se lo deja claro a Cloe: pero ella no cede, hay que introducir este método de venta.

Cloe

Publicidad

Marta y Cloe han tenido su primer desencuentro.

De la Reina no ve con buenos ojos el nuevo método de ventas que quiere introducir la francesa, es demasiado intrusivo.

De hecho, tiene miedo de que sus clientas fieles se vayan "espantadas" ante tanta insistencia en vender los buenos productos. Pero Cloe, no está de acuerdo, las chicas de la tienda, según ella, deben hacerse poco a poco a este nuevo método, y hacer que se parezca más a sugerir.

Marta sigue sin verlo claro, pero la francesa se mantiene en sus trece, deben parecerse más a París. ¡Así les irá mejor!

¿Qué pasará con la tienda? ¿Mejorarán las ventas?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Cloe

Marta y Cloe tienen su primer desencuentro por el método de venta: "No es lo mismo atosigar, que sugerir"

Ángela Chica y Ástrid Janer

¿Serán capaces de comunicarse sin hablar? Ástrid Janer y Ángela Chica se divierten en ‘Te lo digo con la mirada’ de La Encrucijada

Descubre el lado más divertido de José Milán, el actor que interpreta a Tasio

Descubre el lado más divertido de José Milán, el actor que triunfa en Sueños de libertad

¿Dejará al amor de su vida otra vez?: Bahar y Evren se enfrentan a su destino esta noche en Renacer
Avance

¿Dejará al amor de su vida otra vez?: Bahar y Evren se enfrentan a su destino esta noche en Renacer

Seyran
Capítulo 61

Seyran se sacrifica por amor: la libertad de Orhan tiene un precio demasiado alto

Kazim
Capítulo 61

Kazim humilla a Ferit y le demuestra que Seyran ya no lo quiere: "Mi hija solo quiere ser feliz"

El patriarca de los Sanli ha sido muy duro con Ferit, demostrándole que Seyran ya no lo necesita y lo ha echado de su casa.

Orhan Korhan
Capítulo 61

¡Pacto con el diablo! Orhan acepta el trato de Ökkes para salir de prisión: "Haré todo lo que quieras"

Ökkes se ha presentado en la cárcel para ofrecerle a Orhan un trato de libertad que lo convierte en su títere.

Ökkes

Ökkes arrastra a Akin a su guerra contra los Korhan: "Le hicieron mucho daño a tu madre"

Suna

El miedo se apodera de Suna mientras Kaya destruye la habitación en un ataque de ira

Cloe y Gabriel Avance semanal de Sueños de libertad: Gabriel y Cloe firman en el capítulo 433 de Sueños de Liberatd

Avance semanal de Sueños de libertad: Cloe y Gabriel forjan su alianza contra los De la Reina

Publicidad