Capítulo 433
Marta y Cloe tienen su primer desencuentro por el método de venta: "No es lo mismo atosigar, que sugerir"
Marta no ve con buenos ojos la nueva iniciativa de París, y así se lo deja claro a Cloe: pero ella no cede, hay que introducir este método de venta.
Marta y Cloe han tenido su primer desencuentro.
De la Reina no ve con buenos ojos el nuevo método de ventas que quiere introducir la francesa, es demasiado intrusivo.
De hecho, tiene miedo de que sus clientas fieles se vayan "espantadas" ante tanta insistencia en vender los buenos productos. Pero Cloe, no está de acuerdo, las chicas de la tienda, según ella, deben hacerse poco a poco a este nuevo método, y hacer que se parezca más a sugerir.
Marta sigue sin verlo claro, pero la francesa se mantiene en sus trece, deben parecerse más a París. ¡Así les irá mejor!
¿Qué pasará con la tienda? ¿Mejorarán las ventas?
