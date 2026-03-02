Marta está dispuesta a luchar por su relación con Cloe, aunque Pelayo tendrá que estar más presente para no levantar sospechas

Marta le cuenta a Cloe que su padre y Digna ya saben que mantienen una relación y que está dispuesta a todo para seguir adelante: “Nadie podrá con nosotras”.

Sin embargo, también le confiesa que su padre está preocupado por lo que Gabriel o don Agustín puedan contra sobre ellas y que le ha aconsejado que deberían protegerse.

Por eso, siguiendo los consejos de Damián, le cuenta a la francesa que, para protegerse de las habladurías, su padre le ha pedido que haga más evidente su matrimonio pasando más tiempo con Pelayo.

Le dice que va a llamar a su marido para que venga algunos días a España o, incluso, a lo mejor tendrá que viajar ella un tiempo a México para que la gente crea que son un matrimonio ejemplar.

Cloe entiende la situación y le dice a Marta que apoya su decisión y que, si se marcha a México, ella estará contando los días que faltan para su vuelta. Parece que las #Marloe están en uno de sus mejores momentos.