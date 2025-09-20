Natalia Sánchez nos habla sobre las novedades de Begoña en Sueños de libertad: "Gabriel le da felicidad máxima"

Natalia Sánchez ha hablado sobre las novedades de Sueños de libertad y todo lo que le pasa a su personaje, Begoña Montes.

"Van a pasar muchas cosas", ha advertido la actriz.

A casa de la Reina ha llegado Gabriel, un primo lejano de la familia y ha revolucionado la casa y la vida de la joven: "La vamos a ver muy ilusionada".

Lo que Begoña no sabe, es que detrás de esa faceta de encantador de Gabriel hay todo un plan para acabar con los De la Reina. De hecho, enamorar a Begoña fue una de sus ideas como parte de un plan con María. ¿Se está enamorando de verdad de ella?

"Es un halo de luz para ella"

La intérprete explica que tras la relación tormentosa con Andrés, este noviazgo es como un "soplo de aire fresco para ella".

Begoña y Andrés han apartado lo que sienten el uno por el otro, pero eso de vez en cuando sale a la luz.

Su personaje se agarra como "un clavo ardiendo" a su nueva historia con Gabriel y reconoce que Begoña se irá ilusionando poco a poco. La única pega es que ella no sabe nada de lo que hay detrás. ¿Qué pasaría si se enterara de su doble personalidad? ¿Y de sus intenciones ocultas?

