Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido exclusivo

Natalia Sánchez nos habla sobre las novedades de Begoña en Sueños de libertad: "Gabriel le da felicidad máxima"

La actriz explica cómo ha revolucionado la llegada de Gabriel, interpretado por Oriol Tarrasón, a la vida de su personaje.

Natalia Sánchez

Publicidad

Ana Bermejo Lillo | Cristian García
Publicado:

Natalia Sánchez ha hablado sobre las novedades de Sueños de libertad y todo lo que le pasa a su personaje, Begoña Montes.

"Van a pasar muchas cosas", ha advertido la actriz.

A casa de la Reina ha llegado Gabriel, un primo lejano de la familia y ha revolucionado la casa y la vida de la joven: "La vamos a ver muy ilusionada".

Lo que Begoña no sabe, es que detrás de esa faceta de encantador de Gabriel hay todo un plan para acabar con los De la Reina. De hecho, enamorar a Begoña fue una de sus ideas como parte de un plan con María. ¿Se está enamorando de verdad de ella?

Begoña, cada vez más segura de Gabriel, vuelve dejarse llevar: “¿Por qué no te quedas a pasar la noche conmigo?”

"Es un halo de luz para ella"

La intérprete explica que tras la relación tormentosa con Andrés, este noviazgo es como un "soplo de aire fresco para ella".

Begoña y Andrés han apartado lo que sienten el uno por el otro, pero eso de vez en cuando sale a la luz.

Andrés

Su personaje se agarra como "un clavo ardiendo" a su nueva historia con Gabriel y reconoce que Begoña se irá ilusionando poco a poco. La única pega es que ella no sabe nada de lo que hay detrás. ¿Qué pasaría si se enterara de su doble personalidad? ¿Y de sus intenciones ocultas?

No te pierdas todo lo que le pasa Begoña cada tarde a las 15:45h en Antena 3... ¡Sueños de libertad!

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez nos habla sobre las novedades de Begoña en Sueños de libertad: "Gabriel le da felicidad máxima"

Samantha Siqueiros, sobre la relación entre David y Julia, su personaje de La Encrucijada: “Sienten una química incontrolable”

Samantha Siqueiros, sobre la relación entre David y Julia, su personaje de La Encrucijada: “Sienten una química incontrolable”

Renacer

El tiempo se agota para Bahar, Rengin y Cagla: ¿llegará la ayuda antes de que sea demasiado tarde?

Damián se venga de don Pedro tras escuchar que dejó morir a Jesús en los próximos capítulos de Sueños de libertad
De lunes a viernes a las 15:45h

Damián se venga de don Pedro tras escuchar que dejó morir a Jesús en los próximos capítulos de Sueños de libertad

Razones
Las repasamos

Las dos razones de peso por las que Octavio decidió retirar la denuncia contra César y librarle la cárcel

Capítulo 397 de Sueños de libertad; 19 de septiembre: Cristina perdona a Don Pedro mientras su estado de salud empeora
Resumen

Capítulo 397 de Sueños de libertad; 19 de septiembre: Cristina perdona a Don Pedro mientras su estado de salud empeora

La hija de Irene no podía quedarse tranquila sin hablar con su tío antes de que su enfermedad acabe con él. Mientras, don Pedro sigue reteniendo a la fuerza a Digna a su lado.

Gabriel advierte a María sobre Begoña: “Te está vigilando”
Capítulo 397

Gabriel advierte a María sobre Begoña: “Te está vigilando”

El empresario se ha dado cuenta de que la enfermera está empezando a sospechar de María.

“Te prometo que he aprendido de mis errores”: Don Pedro manipula a Cristina y consigue su perdón

“Te prometo que he aprendido de mis errores”: Don Pedro manipula a Cristina y consigue su perdón

Luis intenta salvar a Digna de don Pedro, pero él le deja las cosas claras: “Tú madre se quedará conmigo hasta que me muera”

Luis intenta salvar a Digna de don Pedro, pero él le deja las cosas claras: “Tú madre se quedará conmigo hasta que me muera”

¡Begoña, a punto de pillar a María!, ¿descubrirá que ha empezado volver a caminar?

¡Begoña, a punto de pillar a María!, ¿descubrirá que ha empezado a volver a caminar?

Publicidad