Capítulo 393

“Por primera vez en mucho tiempo estoy feliz”: Begoña se aferra a Gabriel sin imaginar que está viviendo en una mentira

La enfermera, cada vez está más segura de Gabriel y de su relación con él.

“Por primera vez en mucho tiempo estoy feliz”: Begoña se aferra a Gabriel sin imaginar que está viviendo en una mentira

Begoña se desahoga con Gabriel. Se siente un poco mal al ver que personas de su alrededor son infelices mientras ella cada vez está más feliz gracias a Gabriel.

“A mi alrededor todo se desvanece y sin embargo yo por primera vez en mucho tiempo estoy feliz”, le dice Begoña a Gabriel mientras le confiesa que todo es gracias a él.

Gabriel, en su papel de amante enamorado, le responde que él también es muy feliz y que no puede creerse la suerte que ha tenido.

Begoña va más allá, y con el corazón en la mano, le dice que nunca se ha sentido tan segura con alguien que con él después de Jesús y Andrés.

“Nuestro amor va a durar toda la vida”, le jura Gabriel a una Begoña que rebosa felicidad, ajena quién es en realidad Gabriel De la Reina. ¿Lo descubrirá pronto?

