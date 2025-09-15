Capítulo 393
“Por primera vez en mucho tiempo estoy feliz”: Begoña se aferra a Gabriel sin imaginar que está viviendo en una mentira
La enfermera, cada vez está más segura de Gabriel y de su relación con él.
Begoña se desahoga con Gabriel. Se siente un poco mal al ver que personas de su alrededor son infelices mientras ella cada vez está más feliz gracias a Gabriel.
“A mi alrededor todo se desvanece y sin embargo yo por primera vez en mucho tiempo estoy feliz”, le dice Begoña a Gabriel mientras le confiesa que todo es gracias a él.
Gabriel, en su papel de amante enamorado, le responde que él también es muy feliz y que no puede creerse la suerte que ha tenido.
Begoña va más allá, y con el corazón en la mano, le dice que nunca se ha sentido tan segura con alguien que con él después de Jesús y Andrés.
“Nuestro amor va a durar toda la vida”, le jura Gabriel a una Begoña que rebosa felicidad, ajena quién es en realidad Gabriel De la Reina. ¿Lo descubrirá pronto?
